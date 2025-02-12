Релиз Elden Ring: Nightreign запланирован на 30 мая 2025 года. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Об этом объявили в студии FromSoftware. Компания уже открыла возможность предварительного заказа игры. Стоимость стандартного издания в российском Steam составляет 2849 рублей.

Студии FromSoftware и издательству Bandai Namco удалось окончательно утвердить дату выхода кооперативного проекта Elden Ring: Nightreign. Игра уже доступна для предварительного заказа, а официальный релиз назначен на 30 мая. Проект выйдет на платформах ПК, PlayStation 4/5 и Xbox Series X/S. Владельцы компьютеров смогут приобрести игру через сервис Steam, причем покупка доступна также для пользователей с российскими учетными записями.

Цена стандартной версии Elden Ring: Nightreign установлена на уровне 2849 рублей, что делает её более доступной по сравнению с оригинальной игрой, хотя она всё же немного дороже, чем дополнение Shadow of the Erdtree.

Тем, кто хочет получить максимум контента, предлагается Deluxe-издание за 3929 рублей. В него включены цифровой артбук, саундтрек, эксклюзивный игровой набор, а также новые персонажи и боссы, которые откроются игрокам чуть позже.

В преддверии релиза был опубликован Pre-Order трейлер, где можно увидеть захватывающие сцены сражений с различными противниками, включая некоторых боссов.

Разработчики также рассказали о ряде интересных геймплейных нововведений:

- В игре появится мини-карта в правом углу экрана, что значительно упростит ориентацию в мире.

- Лут будет доступен всем трем игрокам одновременно, и как только кто-то подберёт предмет, он исчезнет из общего пула.

- За победы над мини-боссами игроки смогут получать апгрейды, что сделает их сильнее и подготовленнее к дальнейшим испытаниям.

- Каждое оружие будет обладать уникальными перками и улучшениями, что придаст дополнительную глубину тактическим возможностям.

- Введённая система паркура позволит игрокам взбираться на небольшие постройки и уступы, открывая новые пути исследования мира.

Elden Ring: Nightreign не имеет прямой связи с основной игрой и разворачивается в альтернативной вселенной. Игроки встретятся с боссами из других игр FromSoftware, с которыми можно будет сразиться как в одиночку, так и в команде до трёх человек. Главному герою предстоит столкнуться с грозным Повелителем ночи, чтобы восстановить баланс сил в этом мрачном мире.