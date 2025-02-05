Низкая цена Ryzen 7400F была обусловлена более экономичным методом производства. Китайский энтузиаст Melon Master сумел достать один из таких процессоров и провел его скальпирование.

Компания AMD недавно без особого анонса выпустила новый 6-ядерный процессор Ryzen 5 7400F, который является упрощённой версией своего предшественника – Ryzen 5 7500F. Новинка отличается снижением максимальной тактовой частоты на 300 МГц, однако при этом предлагает весьма заманчивую цену.

На китайском рынке Ryzen 5 7400F продается за 849 юаней, что примерно соответствует 116 долларам США. Это значительно дешевле, чем цена Ryzen 5 7500F, которая колеблется около отметки в 150 долларов. Обычно разница в стоимости между процессорами с минимальными отличиями в характеристиках не бывает такой значительной.

Как выяснилось позже, такая низкая цена, возможно, отчасти объясняется тем, что AMD применила менее затратную технологию производства. Энтузиаст из Китая под ником Melon Master приобрел процессор и решил провести разборку устройства. В результате вскрытия стало ясно, что вместо традиционного припоя, используемого в большинстве современных процессоров, в Ryzen 5 7400F применяется обычная термопаста, что существенно снижает эффективность охлаждения.

Подобное решение в итоге отразилось как на тепловых характеристиках, так и общей производительности нового процессора. Например, в тестах Cinebench R23 Ryzen 5 7400F показал результаты на 7% ниже, чем его старший собрат Ryzen 5 7500F. Таким образом, несмотря на свою доступную цену, пользователи могут столкнуться с определенными ограничениями в плане эффективности охлаждения и производительности.

Тем не менее, для тех, кто ищет недорогой вариант для сборки ПК начального уровня, Ryzen 5 7400F может стать достаточно интересным выбором, особенно учитывая его конкурентоспособную цену.