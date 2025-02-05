Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
Низкая цена Ryzen 7400F была обусловлена более экономичным методом производства. Китайский энтузиаст Melon Master сумел достать один из таких процессоров и провел его скальпирование.

Компания AMD недавно без особого анонса выпустила новый 6-ядерный процессор Ryzen 5 7400F, который является упрощённой версией своего предшественника – Ryzen 5 7500F. Новинка отличается снижением максимальной тактовой частоты на 300 МГц, однако при этом предлагает весьма заманчивую цену.

На китайском рынке Ryzen 5 7400F продается за 849 юаней, что примерно соответствует 116 долларам США. Это значительно дешевле, чем цена Ryzen 5 7500F, которая колеблется около отметки в 150 долларов. Обычно разница в стоимости между процессорами с минимальными отличиями в характеристиках не бывает такой значительной.

Как выяснилось позже, такая низкая цена, возможно, отчасти объясняется тем, что AMD применила менее затратную технологию производства. Энтузиаст из Китая под ником Melon Master приобрел процессор и решил провести разборку устройства. В результате вскрытия стало ясно, что вместо традиционного припоя, используемого в большинстве современных процессоров, в Ryzen 5 7400F применяется обычная термопаста, что существенно снижает эффективность охлаждения.

Подобное решение в итоге отразилось как на тепловых характеристиках, так и общей производительности нового процессора. Например, в тестах Cinebench R23 Ryzen 5 7400F показал результаты на 7% ниже, чем его старший собрат Ryzen 5 7500F. Таким образом, несмотря на свою доступную цену, пользователи могут столкнуться с определенными ограничениями в плане эффективности охлаждения и производительности.

Тем не менее, для тех, кто ищет недорогой вариант для сборки ПК начального уровня, Ryzen 5 7400F может стать достаточно интересным выбором, особенно учитывая его конкурентоспособную цену.

#ryzen 5 7400f #ryzen 7400f
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
2
В Москве построят новую ветку метро, которая соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка»
1
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
5
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
1
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
+
Обновление камер Galaxy S25 Ultra было отменено из-за «отсутствия конкуренции»
1
Sony может анонсировать ремастер Bloodborne на презентации State of Play
1
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
3
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
5
AMD наращивает производство процессоров с 3D-кешем на фоне повышенного спроса
2
Microsoft раскрыла новые подробности программы расширенной поддержки Windows 10
1
Эксперты нашли связь между самым известным хакером из РФ, американской ФБР и хакером Bratva
1
В России могут запретить закупать импортные станки при наличии отечественных аналогов
4
Появились подробности конструкции подводной лодки проекта 949А «Антей»
+
Для GeForce RTX 5090 подходят даже слабые устаревшие БП с тремя разъемами 8-pin
2
Производство станков в России в 2024 году увеличилось на 40 %
6
Apple выпустила обновление системы iOS 18.3 специально для iPhone 11 серии
+
«Росатом» ожидает разрешения ситуации с замороженными в США $2 млрд для строительства АЭС в Турции
1
Трамп ввёл пошлины в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики
1
Китайские эксперты считают, что электрические грузовики уже оправдывают себя при пробегах от 60 000 км в год
+

Популярные статьи

Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
22
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
22
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
12
Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
4
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
3
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
34
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
62
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
38
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
00:03
А зачем,ему так нравится
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Сергей Юлин
23:45
Bloomberg: От Украины ничего не останется, если союзники потребуют себе ее ресурсы
Сергей Юлин
23:42
Вывести войска, если это РФ сделает, то со страной ничего не будет, пострадает лишь гордость бункерного деда. А вот если Украина прекратит обороняться, то она будет уничтожена. Ну и война не идет РФ н...
Bloomberg: От Украины ничего не останется, если союзники потребуют себе ее ресурсы
Китя
23:36
Half-Life 2 RTX Remix выйдет. Это игру улучшат в плане графики. Remix. ролик посмотри https://rutube.ru/video/23688309c753901f64b3351d4ed6bc14/
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Evgeny Chezarin
23:33
Quake II RTX появился в 2019 году. Разработка в то время никак не относится к инструментам существующим сегодня. Кроме того, за 6 лет изменилось абсолютно всё. RTX Remix как инструмент недоступен для ...
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Антон Тутынин
23:28
Мне вот ещё с 2014 года интересно, а Минпромторг логотип у Абстерго бесплатно умыкнул? Просто только в 14 году я впервые его увидел в привязке к МПТ. А Юбисофт знает об этом? (Первая Assassin's Creed ...
Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ
Валерий Агапов
23:27
Остановиться ? Так останавливались 2 раза под Донецком и 3-й под Киевом.. Конечно, не хотелось бы терять наших людей, но в итоге будет продолжение, только гораздо более кровопролитное и подготовленно...
Bloomberg: От Украины ничего не останется, если союзники потребуют себе ее ресурсы
Артем Клопенков
23:25
Всем, кто понимает, что монополизация приводит к застою и повышению цен?
G.SKILL выпустит комплекты DDR5-6800 и 6400 с низкой задержкой и профилями Intel XMP 3.0
Giant_calmar
23:21
Воистину
Intel не планирует выпускать новую линейку десктопных процессоров в 2025 году
Giant_calmar
23:17
Половину из этих отзывов ты лично написал?
В январе на процессоры AMD пришлось около 92% всех продаж крупной немецкой торговой сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем