Чипы Apple M5 впервые будут представлены в новых моделях планшетов iPad Pro, дебют которых ожидается к концу 2025 или началу 2026 года.

Компания Apple запустила в массовое производство следующее поколение своих фирменных процессоров — M5. Как сообщает источник 9to5Mac, первыми устройствами, которые получат новый чип, будут планшеты iPad Pro. Дебют данных устройств ожидается либо в конце 2025, либо в начале 2026 года.

Процессор M5 производится по усовершенствованной технологии 3 нм N3P от тайваньской компании TSMC. Ожидается, что новая архитектура обеспечит прирост эффективности на 10% и повышение производительности на 5% в сравнении с предыдущим поколением.

Особенностью M5 станет внедрение упаковки Small Outline Integrated Circuit (SOIC) от TSMC. Данная технология позволит разместить компоненты чипа в трёхмерной компоновке, что, в свою очередь, приводит к улучшению контроля температуры, а также снижает утечки тока и оптимизирует электрические параметры.

Стоит отметить, что компания Apple ещё не полностью представила линейку процессоров M4. Позднее в этом году на рынок выйдут устройства с процессором M4 Ultra, который, по слухам, сможет конкурировать с мобильной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 в графических задачах.

Apple продолжает активно развивать свою процессорную архитектуру, готовя к выходу новое поколение устройств с высокими показателями эффективности и производительности.