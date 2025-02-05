RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут предъявлять более высокие требования к мощности блока питания, чем их предшественники — RTX 4060 и RTX 4060 Ti. Для последних достаточно было блока питания мощностью 550 Вт, в то время как новым моделям потребуется блок на 650 Вт.

Специализированный ресурс Videocardz, опираясь на информацию от китайского издания Brother Pan Talks Computers, связанного с производителем видеокарт ZOTAC, поделился новыми слухами относительно будущих массовых видеокарт от NVIDIA – GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti.

По данным источников, NVIDIA решила отказаться от использования современных 16-контактных разъемов питания стандарта 12V-2x6 в пользу традиционных 8-контактных разъемов. Это решение может удивить некоторых пользователей, ожидавших применения новейшего разъема, который стал стандартом для высокопроизводительных видеокарт последних поколений.

При этом стоит отметить, что новые видеокарты потребуют большей мощности от блока питания. Если предшественники – RTX 4060 и RTX 4060 Ti – могли довольствоваться блоком питания на 550 Вт, то для работы новых моделей рекомендуется использовать блоки питания мощностью не менее 650 Вт. Это указывает на возможное увеличение энергопотребления, несмотря на использование старых типов разъемов.

Что касается производительности, то RTX 5060 Ti обещает показать результаты, сравнимые с RTX 4070 и RX 7900 GRE от AMD, тогда как младшая модель RTX 5060 должна продемонстрировать уровень быстродействия, аналогичный RTX 4060 Ti и RX 7800 XT.

Цены на новые видеокарты также были озвучены. Старшая модель RTX 5060 Ti предположительно будет стоить не менее 3299 юаней (около 453 долларов), а младший вариант RTX 5060 стартует с отметки в 2599 юаней (примерно 357 долларов).

Эти сведения пока остаются неофициальными, поэтому следует воспринимать их с долей скептицизма. Официальный анонс данных видеокарт еще впереди, и только тогда мы сможем узнать точные спецификации и стоимость новых решений от NVIDIA.