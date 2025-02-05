На текущий момент представители Google и NVIDIA воздержались от официальных комментариев. От Intel же пока не поступило никакой реакции на запросы журналистов.

Издание The Financial Times опубликовало материал о том, что китайские власти вновь начали антимонопольные расследования в отношении двух крупных американских компаний — Google и NVIDIA. Если будут выявлены нарушения, корпорации могут столкнуться с крупными штрафами и ограничениями доступа к китайскому рынку. Действия китайских регуляторов происходят на фоне растущего напряжения между Соединенными Штатами и Китаем. Вашингтон уже долгое время предпринимает шаги по сдерживанию развития Китая в таких сферах, как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. В свою очередь, Пекин отвечает введением собственных заградительных мер и препятствий для работы американских компаний на своей территории.

В случае с Google расследование началось еще в 2019 году. Китайские антимонопольщики проверяют, не нарушает ли доминирующее положение операционной системы Android интересы местных производителей смартфонов, среди которых такие известные бренды, как OPPO и Xiaomi.

Что касается NVIDIA, то компания оказалась под пристальным вниманием после приобретения израильской фирмы Mellanox Technologies, специализирующейся на производстве сетевого оборудования. Сделка была одобрена китайскими властями в 2020 году при условии соблюдения компанией обязательств перед местными клиентами. Однако вскоре появились жалобы со стороны участников рынка, что привело к возобновлению проверки.

Кроме того, есть информация о возможном начале аналогичного расследования в отношении Intel. Учитывая значительную долю этой компании на китайском процессорном рынке, у китайских регуляторов может оказаться достаточно доказательств для принятия соответствующих мер. На данный момент представители Google и NVIDIA воздержались от официальных комментариев. Intel же пока никак не отреагировала на запросы журналистов.