Заградительные пошлины на импорт иностранных чипов вынудят TSMC компенсировать свои потенциальные убытки за счёт повышения цен. В первую очередь подорожают техпроцессы менее 7 нм.

Новостной портал TrendForce, ссылаясь в своем материале на издание Commercial Times, сообщил, что компания TSMC намерена в текущем году увеличить стоимость своих передовых технологических процессов более чем на 15%. Принятие подобного решения продиктовано новыми тарифными мерами, которые Соединённые Штаты планируют ввести против иностранных производителей микросхем. Заградительные пошлины могут вынудить TSMC компенсировать свои затраты за счёт повышения цен, прежде всего на техпроцессы ниже 7 нм.

Являясь крупнейшим игроком на рынке полупроводников, TSMC имеет значительное влияние в индустрии и может позволить себе переложить дополнительные затраты на своих клиентов. Стоит отметить, что повышение цен затронет именно те процессы, которые считаются наиболее инновационными и востребованными среди крупных заказчиков.

Ещё одним важным фактором является возможное замораживание субсидий по Закону о чипах. Кандидат на должность министра торговли США Говард Латник выразил сомнения касательно выделения государственных средств таким компаниям, как Intel и TSMC. Аналитики отмечают, что без данных финансовых вливаний новый завод TSMC, который располагается в Аризоне, рискует оказаться заметно менее прибыльным в сравнении с производственными мощностями на Тайване.