Стандартная модель GeForce RTX 5070 (без приставки Ti) также должна поступить в продажу в течение февраля, однако конкретная дата пока не раскрывается.

Компания NVIDIA официально сообщила своим партнёрам о том, что видеокарта GeForce RTX 5070 Ti появится в продаже 20 февраля. Уже завтра начнутся отгрузки новых графических адаптеров на склады розничных продавцов.

Помимо этого, NVIDIA планирует отправить тестовые образцы новой видеокарты обозревателям уже на следующей неделе, при этом эмбарго на публикации обзоров снимется уже 19 февраля текущего года. К слову, это касается моделей, выпущенных по рекомендованным розничным ценам.

Также стоит отметить тот момент, что для модели графического ускорителя GeForce RTX 5070 Ti выпуск версии Founders Edition не планируется. По этой причине модели с рекомендованными ценами будут доступны исключительно через партнеров компании.

В свою очередь, эксперты специализированного портала Videocardz предполагают, что на момент запуска количество графических адаптеров с рекомендованной ценой будет ограничено.

Также стало известно, что стандартная модель GeForce RTX 5070 (версия видеокарты без приставки Ti) выйдет в продажу в течение февраля, однако конкретная дата пока остаётся неизвестной. Есть предположения, что анонс данного графического ускорителя совпадёт с выпуском конкурирующей модели от компании AMD, а именно Radeon RX 9070.