Kingdom Come: Deliverance 2 оказалась отлично оптимизированной — высокое качество графики и стабильная частота кадров доступны даже на сравнительно скромных по современным меркам конфигурациях.

На тематическом ресурсе PC Gamer было проведено масштабное тестирование одной из самых ожидаемых ролевых игр 2025 года — Kingdom Come: Deliverance 2 — на различных конфигурациях компьютеров. Результаты оказались весьма обнадеживающими: новая часть серии оказалась хорошо оптимизированной, позволяя наслаждаться высоким качеством графики и плавным геймплеем даже на относительно скромных по современным меркам системах.

Тестирование на низких настройках

На низком уровне графики все тестируемые устройства, за исключением портативной консоли ASUS ROG Ally X, легко преодолели отметку в 60 кадров в секунду даже в разрешении 1080p. Проблемы возникли только при переходе на 4K-разрешение, где частота кадров начала ощутимо падать.





Средние настройки графики

Здесь снова проявила себя слабость ASUS ROG Ally X, однако другие системы продемонстрировали отличные результаты. Даже бюджетная мобильная видеокарта RTX 4050 показала свыше 60 кадров в секунду при разрешении 1080p, а в 1440p также была достигнута высокая производительность. Однако в 4K частота кадров упала, например, на RTX 3060 Ti она составила около 30 fps.





Высокие настройки графики

Все протестированные конфигурации, кроме все той же ASUS ROG Ally X, справились с высокими настройками графики в 1080p, обеспечивая комфортную частоту кадров. RTX 4050 всё ещё позволяла играть с приемлемым уровнем fps, несмотря на редкие просадки. В 1440p RTX 3060 Ti также показала хорошие результаты, тогда как в 4K вновь потребовалось мощнее железо.





Ультра настройки графики

Даже на максимальных графических настройках RTX 4050 и RTX 3060 Ti смогли обеспечить приемлемую частоту кадров в 1080p. Для достижения 60 кадров в секунду в 4K понадобилась уже более мощная видеокарта уровня RTX 4080 SUPER.

Апскейлинг и экспериментальные настройки

Использование технологий апскейлинга, таких как FSR и DLSS, помогло улучшить производительность на менее мощных устройствах, включая ASUS ROG Ally X. Также был обнаружен экспериментальный пресет, который хоть и предлагает улучшенную графику, однако заметно снижает производительность — вплоть до 50%. Данный режим рекомендован только владельцам топового железа.

Итоги тестирования

Игра предоставляет множество настроек, позволяющих адаптировать её под любую систему, от бюджетных решений до высокопроизводительных сборок. Кроме того, Kingdom Come: Deliverance 2 выделяется своей стабильностью и отсутствием критичных багов, что делает её одним из лучших релизов последних лет.

«Warhorse Studios заслуживают похвалы за создание такой стабильной и качественной игры, которая способна работать на самых разных конфигурациях», — отметил автор PC Gamer.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 запланирован уже на сегодняшний день, 4 февраля 2025 года, и будет доступен на следующих платформах: ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.