В процессе сборки Galaxy S25 Ultra от Samsung были допущены ошибки, которые привели к ухудшению качества устройства. Среди них можно отметить съёмные кольца камеры, смещённый логотип на задней панели и другие недочёты.

Известный YouTube-блогер JerryRigEverything провёл тест на прочность нового флагманского смартфона Samsung — Galaxy S25 Ultra. Результаты теста оказались неутешительными: смартфон показал худшие результаты по устойчивости к царапинам по сравнению со свои предшественником в лице Galaxy S24 Ultra.

Одной из главных проблем оказалось стекло дисплея, которое начало царапаться уже на уровне 6 по шкале Мооса, а на уровне 7 царапины стали глубже. Блогер предположил, что снижение твёрдости могло произойти из-за использования Gorilla Glass Victus 2 вместо Gorilla Glass Victus+.

Также вызвало беспокойство отсутствие Bluetooth в стилусе S Pen, которое лишает пользователей ряда полезных функций, таких как использование S Pen в качестве дистанционного спускового механизма для камеры. Многие задаются вопросом, зачем Samsung решила убрать эту функциональность.

Ещё одно замеченное отклонение — смещение логотипа Samsung на задней панели смартфона. И несмотря на то, что данный недочет не влияет на работу телефона, подобное несоответствие свидетельствует о недостаточном внимании к деталям.

Помимо этого, тест выявил слабую конструкцию колец камер на задней панели: они легко отклеиваются, что делает устройство уязвимым для повреждений. Это изменение дизайна, которое отличает S25 Ultra от предыдущих моделей, оказалось не самым удачным.

Несмотря на все недостатки, Galaxy S25 Ultra все же предлагает значительные улучшения в плане аппаратного обеспечения, такие как новый процессор Snapdragon 8 Elite и функции Galaxy AI. Однако, учитывая заметно сниженную прочность нового устройства, некоторые пользователи могут предпочесть старую модель.