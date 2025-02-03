TSMC активно готовится к запуску производства чипов по технологии 1 нм. Для этого компания открывает новую производственную площадку в Тайване.

Компания TSMC, являющаяся ведущим производителем полупроводников, объявила о начале подготовки площадки для создания фабрики по выпуску полупроводников с использованием технологических норм 1 нм. Согласно информации корейского новостного агентства UDN, выбранным местом для размещения новой передовой фабрики является промышленный парк Shalun Smart Green Energy Science City на юге Тайваня. Здесь планируется строительство объекта Fab 25, который станет Giga-Fab с шестью заводами на общей территории.

Первоначально на фабрике Fab 25 будут производиться чипы по технологическому процессу 1,4 нм. Впоследствии, по мере развития производственных линий, ожидается освоение процесса изготовления 1-нанометровых чипов. Более того, в будущем возможно достижение нормы 0,7 нм, что открывает перспективы для дальнейшего технологического прогресса.

Важно также отметить, что в январе этого года TSMC уже приступила к тестовому производству 2-нанометровых чипов. Уже в ближайшее время на рынке могут появиться первые процессоры потребительского уровня, изготовленные по этим технологиям, в том числе от таких крупных заказчиков, как Apple. Ну а массовое внедрение 2-нанометровых решений ожидается в ближайшие годы.

Подобная инициатива подчеркивает стремление компании TSMC оставаться лидером в области разработки и производства передовых полупроводниковых компонентов, обеспечивая высокий уровень инноваций и конкурентоспособности на глобальном рынке электроники.