В PCGamesHardware провели масштабное тестирование 85 видеокарт различных поколений в популярных бенчмарках 3DMark. Результаты тестов подтвердили значительное преимущество современных решений над предыдущими поколениями.

На тематическом портале PCGamesHardware были опубликованы результаты масштабного тестирования видеокарт различных поколений в популярных бенчмарках 3DMark. В испытаниях приняли участие 85 графических адаптеров, среди которых были представлены модели от NVIDIA, AMD и Intel.

Лидеры в 3DMark Time Spy и Time Spy Extreme

Как и ожидалось, первое место заняла флагманская модель NVIDIA — GeForce RTX 5090, набравшая впечатляющие 48 082 балла. Этот результат значительно превосходит показатели предыдущей флагманской модели, GeForce RTX 4090, которая показала 37 414 баллов. Второе место досталось GeForce RTX 5080 с результатом 32 065 баллов. Четвертое и пятое места заняли Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080 SUPER соответственно.





Результаты в 3DMark Steel Nomad

Тройку лидеров в данном тесте составили те же модели, что и в предыдущих бенчмарках. На четвертой строчке снова оказалась GeForce RTX 4080 SUPER, а замкнула пятерку лучших самая производительная видеокарта от AMD.

Тесты с трассировкой лучей

В тестах с использованием трассировки лучей видеокарты NVIDIA показали себя вне конкуренции. GeForce RTX 5090 продемонстрировала значительно лучшие результаты, заметно превосходя свою предшественницу, что подчеркивает её превосходство в этой области.

Тестирование наглядно показало, что современные видеокарты продолжают совершенствоваться, предлагая пользователям всё более высокую производительность и качество графики.