Основной причиной роста популярности Windows 11 эксперты называют появление новых компьютеров с поддержкой технологии Copilot+, а также постепенный перевод корпоративных клиентов на новую операционную систему.

Согласно последним данным аналитического портала StatCounter, в январе этого года доля компьютеров под управлением ОС Windows 11 достигла рекордных 36,65%. Этот показатель продолжает расти с момента выхода новой операционной системы от компании Microsoft. За последний год, начиная с января 2024 года, доля Windows 11 увеличилась на 8,82%.

В то же время количество устройств с установленной ОС Windows 10 снижается. Если в декабре 2024 года эта цифра составляла 62,7%, то к январю 2025 года она опустилась уже до 60,33%. Таким образом, за тот же период доля Windows 10 сократилась на 6,14%.

Эксперты связывают рост популярности Windows 11 с несколькими факторами. Во-первых, на рынок выходят новые компьютеры с поддержкой функции Copilot+, которая повышает производительность и удобство работы. Во-вторых, корпоративный сектор активно переходит на новую операционную систему, так как после завершения срока бесплатной поддержки Windows 10 в 2025 году за критические обновления придется платить. В связи с этим, переход на Windows 11 теперь становится более экономически выгодным решением для многих компаний.

Тем не менее, Microsoft сама себе продолжает вставлять палки в колеса и усложняет пользователям переход с Windows 10 на Windows 11. Например, компания удалила инструкции по обходу проверки модуля TPM 2.0 при установке новой ОС. Однако лазейки для обхода этих ограничений все еще остаются открытыми.