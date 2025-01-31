Новая субфлагманская модель стала первой за последние десять лет среди видеокарт 80-й линейки, которая продемонстрировала худшую производительность по сравнению с топовым решением предыдущего поколения.

Портал 3DCenter провел анализ результатов независимых тестов новой видеокарты GeForce RTX 5080 и пришел к интересному выводу. Оказалось, что данный графический адаптер стал первой моделью в линейке 80-х за последние десять лет, которая уступает по производительности своему предшественнику — топовой карте предыдущего поколения.

Согласно тестам, средняя производительность GeForce RTX 5080 отстает от флагмана прошлого поколения, GeForce RTX 4090, на целых 17%. В то же время, GeForce RTX 4080 превосходит GeForce RTX 3090 Ti на 12%, а GeForce RTX 4080 SUPER демонстрирует преимущество перед GeForce RTX 3090 Ti на впечатляющие 14%.

Более ранние модели также показали уверенное лидерство над своими предшественниками. Например, GeForce RTX 3080 обошла GeForce RTX 2080 Ti на 36%, а GeForce RTX 2080 оказалась на 9% быстрее GeForce GTX 1080 Ti. GeForce GTX 1080 превзошла GeForce GTX 980 Ti на 31%.

Интересно отметить, что разница в производительности между GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 4080 SUPER составила лишь 11%, тогда как GeForce RTX 4080 SUPER продемонстрировал прирост производительности относительно предыдущей модели на 51%.

Эти данные заставляют задуматься о том, насколько оправданным может оказаться приобретение новой модели графического ускорителя, учитывая его незначительное преимущество над предыдущими поколениями.