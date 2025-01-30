При сравнении Radeon RX 7900 XTX с картой, близкой по цене, — GeForce RTX 4080 SUPER, — преимущество продукта AMD оказывается еще более ощутимым.

Компания AMD недавно представила результаты своих внутренних тестов производительности флагманской видеокарты Radeon RX 7900 XTX при использовании популярной ИИ-модели DeepSeek R1. Согласно данным производителя, карта демонстрирует значительное преимущество перед своим основным конкурентом – GeForce RTX 4090 от NVIDIA – практически во всех сценариях использования модели DeepSeek R1. Разрыв в производительности достигает впечатляющих 13%.

Особенно заметно превосходство Radeon RX 7900 XTX становится очевидным при сравнении с моделью GeForce RTX 4080 SUPER, которая находится в той же ценовой категории. Здесь разница в производительности может составлять от 22% до 34%, что делает решение от AMD еще более привлекательным выбором для тех, кто планирует использовать свои графические ускорители для работы с ИИ-моделями.

Эти результаты подчеркивают высокую эффективность видеокарт серии RDNA 3 при локальной работе с моделями искусственного интеллекта, такими как DeepSeek R1. Чтобы помочь пользователям освоить работу с этой технологией, AMD выпустила обучающее видео, подробно объясняющее процесс запуска DeepSeek R1 на персональном компьютере.

Компания AMD продолжает активно продвигать использование своих графических решений для задач, связанных с искусственным интеллектом, предлагая свои пользователям мощные инструменты для создания контента и решения сложных вычислительных задач.