Hardware Unboxed были разочарованы результатами тестирования, назвали RTX 5080 «RTX 4080 Ti Super» и порекомендовали потенциальным покупателям рассмотреть вариант покупки RTX 4080 Super вместо ожидаемой новинки.

Перед стартом продаж своего нового субфлагманского графического ускорителя RTX 5080 компания NVIDIA разрешила техноблогерам публиковать обзоры устройства. Одними из первых, кто уже успел протестировать новинку, стал популярный канал Hardware Unboxed. Результаты тестирования вызвали неоднозначную реакцию среди геймерского сообщества.

В ходе испытаний RTX 5080 сравнивалась с видеокартами предыдущего поколения от NVIDIA и AMD, такими как RTX 4080 Super и RTX 4080. Тестирование проводилось в паре с процессором Ryzen 7 9800X3D. В общей сложности было проведено тестирование в 17 различных играх.

Результаты показали, что производительность RTX 5080 в итоге оказалась ниже ожидаемой. Например, в разрешении 1080p средняя частота кадров составила всего 176 fps, что лишь немного уступает показателям RTX 4080 Super (177 fps) и RTX 4080 (175 fps). В Quad HD ситуация улучшилась незначительно: RTX 5080 показала среднюю частоту кадров 146 fps, сумев обойти RTX 4080 Super на 4% и RTX 4080 на 6,5%.

Однако в разрешении 4K новинка продемонстрировала более заметный прирост: RTX 5080 достигла среднего значения 91 fps, что позволило ей обойти свою предшественницу уже на более заметные 14%, а RTX 4080 Super — на 11%. Тем не менее, даже этот показатель оказался не таким впечатляющим, как многие надеялись.

В играх с трассировкой лучей также не было заметно значительных улучшений: прирост производительности по сравнению с RTX 4080 составил всего 4% в Full HD, 6% в Quad HD и 13% в 4K. Однако стоит отметить тот момент, что новая RTX 5080 смогла превзойти предыдущее поколение по энергоэффективности.

Что касается соотношения цены и производительности, то RTX 5080 выглядит неплохо, особенно если учитывать рекомендованную розничную цену (MSRP). Стоимость одного кадра в 4K составляет около $10,98, что примерно на $1,50 дешевле, чем у RTX 4080 Super. Однако если сравнивать с ценами в зарубежных магазинах на середину прошлого года, то более выгодным вариантом может оказаться RX 7900 XTX от AMD, где каждый кадр в 4K обойдется в $10,71.

Несмотря на некоторые положительные моменты, Hardware Unboxed выразили свое разочарование результатами тестирования. Они назвали RTX 5080 «RTX 4080 Ti Super», подразумевая, что такая производительность соответствует скорее предыдущей линейке, нежели новому поколению. Блогеры также посоветовали рассмотреть возможность покупки RTX 4080 Super вместо ожидания выхода RTX 5080, поскольку разница в производительности незначительна, а экономия может быть существенной.