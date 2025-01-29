Хотя материал был оперативно удален, некоторые пользователи успели сделать скриншоты тестов производительности RTX 5080 и поделиться ими на форумах и в социальных сетях.

До официального появления на просторах сети обзоров нового субфлагманского графического ускорителя GeForce RTX 5080 от NVIDIA оставалось буквально несколько часов, когда портал igor’sLAB случайно опубликовал результаты тестирования устройства раньше положенного времени. Несмотря на тот факт, что материал был достаточно оперативно удален, пользователи все же успели сделать скриншоты графиков производительности новинки и начали активно делиться ими на форумах и социальных сетях, таких как Reddit и X/Twitter.

В процессе тестирования специалисты igor’sLAB проверяли производительность GeForce RTX 5080 в 11 играх при разрешении 1440p с использованием классической растеризации. Результаты проведенных тестов показали, что новая модель оказывается на 8,3% быстрее, чем GeForce RTX 4080 SUPER, а также на 26,5% производительнее, чем GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Также стоит отметить, что энергопотребление новинки оказалось на 4% выше, чем у GeForce RTX 4080 SUPER.

К сожалению, скриншоты с результатами тестов RTX 5080 в разрешениях 1080p и 2160p не были сохранены пользователями до удаления материала. Официальные обзоры ожидаются уже совсем скоро, и тогда мы сможем узнать все подробности о производительности этой ожидаемой модели.