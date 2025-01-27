Несмотря на прекращение поддержки в CUDA Toolkit, владельцы видеокарт на базе Maxwell, Pascal и Volta могут рассчитывать на дальнейшую поддержку в играх и других пользовательских приложениях в ближайшее время.

Компания NVIDIA объявила о постепенном отказе от поддержки графических процессоров поколения Maxwell, Pascal и Volta. Как сообщает издание PC Gamer, ссылаясь на примечания к обновлению 12.8 для среды разработки CUDA Toolkit, эти архитектуры теперь считаются устаревшими, и их поддержка будет прекращена в будущих версиях инструмента.

Согласно информации, начиная с обновления 12.8, CUDA Toolkit больше не будет поддерживать работу с видеокартами на базе данных архитектур. Однако пользователи смогут продолжать использовать старые версии CUDA Toolkit вместе с этими графическими ускорителями.

Архитектуры Maxwell и Pascal были особенно популярны среди геймеров благодаря использованию в видеокартах серий GeForce GTX 900 и GeForce GTX 1000 соответственно. Согласно данным последнего отчета Steam Hardware Survey, подобные графические карты до сих пор установлены у 10,75% пользователей платформы.

Стоит отметить, что прекращение поддержки касается исключительно CUDA Toolkit и не влияет на игровые драйверы. В прошлом компания NVIDIA продолжительное время выпускала обновления драйверов даже после завершения поддержки соответствующих архитектур в CUDA Toolkit. Например, последняя версия драйвера для графических ускорителей на архитектуре Kepler (серии GTX 700) была выпущена в августе 2021 года, хотя поддержка данной архитектуры в CUDA Toolkit прекратилась ещё в 2019 году.

Точные сроки окончательного отказа от поддержки видеокарт на базе Maxwell и Pascal пока не объявлены, но пользователи могут ожидать, что драйверы для них будут поддерживаться некоторое время и после прекращения работы с CUDA Toolkit.