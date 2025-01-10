Несмотря на то, что большинство партнеров NVIDIA перешли на более безопасный стандарт 12V-2x6, ZOTAC решила сохранить использование 12VHPWR, усилив систему защиты с помощью индикатора Safety Light.

Компания ZOTAC презентовала свою линейку видеокарт на базе архитектуры NVIDIA RTX 50, которая включает модели RTX 5090 и RTX 5080. Одним из ключевых нововведений стало использование системы Safety Light, которая призвана повысить безопасность использования устройств благодаря визуальной индикации состояния подключения кабеля питания.

Safety Light представляет собой светодиодный индикатор, расположенный рядом с разъемом питания. Его назначение — сигнализировать о состоянии подключения:

- Красный сигнал указывает на неполное подключение кабеля питания.

- Зеленая индикация подтверждает корректность соединения.

Стоит отметить, что в видеокартах нового поколения ZOTAC использовала разъем 12VHPWR, который ранее получил неоднозначные отзывы из-за случаев перегрева и плавления кабелей. Несмотря на это, ZOTAC решила сохранить этот стандарт, усилив меры безопасности благодаря системе Safety Light.

Интересно, что большинство партнеров NVIDIA перешли на использование разъема 12V-2x6, который считается более надежным. Тем не менее, ZOTAC предпочла остаться верной 12VHPWR, возможно, рассчитывая на то, что улучшенная система индикации поможет избежать потенциальных проблем.

Модельный ряд ZOTAC включает следующие исполнения видеокарт:

- AMP Extreme Infinity

- SOLID

- SOLID OC

- X-GAMING (эксклюзивно для китайского рынка)

Эти модели представляют собой высокопроизводительные решения, ориентированные на требовательных геймеров и профессионалов, работающих с графикой и видео.

Новая серия видеокарт от ZOTAC обещает стать интересным выбором для геймеров и энтузиастов благодаря сочетанию высокой мощности и улучшенной системы безопасности.