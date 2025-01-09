Официального подтверждения от AMD относительно даты выхода и цен на RX 9070 XT пока нет, но учитывая приближение сроков, новые подробности могут появиться совсем скоро.

Журналисты авторитетного портала Videocardz, опираясь на информацию, полученную от пользователей nApoleon и zhangzhonghao с популярного китайского форума Chiphell, поделились свежими данными касательно ожидаемой многими видеокарты Radeon RX 9070 XT от компании AMD.

Согласно этим источникам, эмбарго на публикацию независимых обзоров данной модели должно завершиться 22 января. Это означает, что именно в этот день пользователи смогут ознакомиться с первыми тестами производительности и характеристиками новой видеокарты от ведущих обозревателей и популярных блогеров, специализирующихся на компьютерном железе. Кроме того, источники утверждают, что компания AMD, возможно, намеренно выбрала эту дату для публикации обзоров, чтобы привлечь внимание аудитории и отвлечь её от другой важной премьеры – запуска GeForce RTX 5080 от главного конкурента, компании NVIDIA, которая состоится чуть позже, 30 января.

Отдельным пунктом стоит отметить предполагаемую цену на новинку. По словам информатора zhangzhonghao, рекомендованная розничная стоимость базовой версии Radeon RX 9070 XT предположительно составит 479 долларов США. Что касается кастомизированных версий, то их цена может варьироваться вплоть до 549 долларов США. Такая относительно невысокая цена делает данную модель весьма привлекательной для тех пользователей, которые хотят получить достаточно высокий уровень производительности при умеренной стоимости.

Стоит отметить, что все эти данные пока остаются неподтвержденными официально, однако они уже успели вызвать интерес среди любителей компьютерной техники. Важно подчеркнуть, что AMD традиционно держит свои планы в секрете до самого последнего момента, поэтому окончательные спецификации и точные сроки релиза могут несколько отличаться от тех, что обсуждаются сейчас. Тем не менее, учитывая близость заявленных дат, вполне вероятно, что вскоре мы сможем узнать гораздо больше о долгожданной видеокарте от AMD.