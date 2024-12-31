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Intel Core Ultra 9 285HX «Arrow Lake-HX» был протестирован в Geekbench AI
Новый процессор Intel Core Ultra 9 285HX «Arrow Lake-HX», установленный в MSI Raider 18 HX NRE, был протестирован в бенчмарке Geekbench AI, где набрал 4091 балл в тесте одинарной точности AI.

Недавно в базе данных Geekbench появились результаты тестирования нового мобильного процессора Intel Core Ultra 9 285HX, известного под кодовым названием «Arrow Lake-HX». Этот чип был протестирован в составе игрового ноутбука MSI Raider 18 HX, ориентированного на геймеров и профессионалов.

Intel представила две линейки мобильных процессоров Arrow Lake: базовую Arrow Lake-H (или Core Ultra 200H) и премиальную Arrow Lake-HX (Core Ultra 200HX), разработанную специально для мощных игровых и офисных устройств. На этот раз внимание привлек флагманский процессор линейки — Core Ultra 9 285HX.

Тестирование проводилось в бенчмарке Geekbench AI, где процессор набрал 4091 балл в тесте одинарной точности AI. В отличие от традиционных тестов CPU, таких как Geekbench 6.3, данный результат отражает производительность системы при работе с задачами искусственного интеллекта.

Кроме того, результаты показали конфигурацию ядра процессора: 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных. Эта структура аналогична той, что используется в настольной версии процессора — Core Ultra 9 285K и Core Ultra 9 285. Для сравнения, младшая версия Core Ultra 9 285H из линейки Arrow Lake-H имеет только 16 ядер.

Согласно данным, базовая тактовая частота Core Ultra 9 285HX составляет 2,8 ГГц, однако точная частота разгона пока остается неизвестной. По предварительным оценкам, максимальная частота разгона P-ядер может достигать 5,5 ГГц, а базовые частоты E-ядер составят 2,1/4,6 ГГц. Процессор также предположительно оснащен 36 МБ кэш-памяти L3 и встроенной графикой на основе архитектуры Xe с 64 исполнительными блоками (EU) и тактовой частотой 2,0 ГГц.

MSI Raider 18 HX NRE — флагманская модель компании, нацеленная на геймеров и энтузиастов, обычно оснащается топовыми компонентами, такими как процессоры серии Core i9 HX и видеокарты уровня GeForce RTX 4090. Хотя конкретные параметры графического процессора в новом тестируемом устройстве не указаны, можно ожидать использования новейших мобильных решений, таких как RTX 5090 или RTX 5080.

Тестирование Intel Core Ultra 9 285HX в составе MSI Raider 18 HX NRE показывает значительные улучшения в производительности по сравнению с предыдущим поколением, особенно в задачах искусственного интеллекта.

#geekbench #core ultra 200 #core ultra 9 285 #core ultra 9 285hx #geekbench ai #msi raider 18 hx nre
Источник: wccftech.com
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