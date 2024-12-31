Согласно сообщениям пользователей, при подключении таких мониторов к Mac с процессором M4 наблюдаются трудности с настройкой необходимого разрешения. Кроме того, невозможно активировать режим улучшенного изображения HiDPI, что приводит к размытию картинки на экране.

В последние дни на форумах компании Apple и на платформе Reddit стали активно обсуждаться серьёзные проблемы, возникающие у владельцев компьютеров Mac, работающих на новых процессорах M4. Пользователи отмечают трудности, связанные с использованием ультрашироких мониторов, особенно тех, которые обладают высоким разрешением 5K2K (5120 × 2160 пикселей). Эта информация была опубликована на специализированном ресурсе 9to5Mac.

Основная жалоба пользователей заключается в том, что их мониторы не могут правильно отображать требуемое разрешение при подключении к компьютерам Mac с процессором M4. Помимо этого, владельцы столкнулись с невозможностью активации режима HiDPI, который предназначен для улучшения качества изображения за счёт увеличения плотности пикселей. В результате картинка на экране становится заметно размытой, что существенно ухудшает качество работы и просмотра контента.

Некоторые пользователи нашли временное решение этой проблемы, установив сторонние программы, позволяющие принудительно активировать режим HiDPI. Однако такой подход привёл к новым неудобствам: частота обновления экрана снизилась с 75 Гц до 60 Гц, что негативно сказывается на плавности анимации и общей производительности системы.

Несмотря на растущее количество жалоб со стороны пользователей, представители компании Apple пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Официальной информации о причинах возникновения этих неполадок и возможных способах их устранения нет.