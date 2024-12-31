Специалисты аналитической компании TrendForce представили новый отчет, согласно которому ожидается дальнейшее снижение цен на оперативную память в первом квартале 2025 года.

Аналитическая компания TrendForce недавно опубликовала обновленный отчет, касающийся состояния мирового рынка оперативной памяти. Согласно прогнозам специалистов, уже в первом квартале 2025 года стоит ожидать значительного снижения цен на модули оперативной памяти. В частности, ожидается, что стоимость DDR4 упадет на 10–15%, а более новая версия DDR5 станет доступнее на 5–10%. В среднем, стоимость этих двух типов оперативной памяти должна снизиться на 8–13%.

Одной из ключевых причин достаточно заметного снижения стоимости является значительное увеличение производственных мощностей китайских компаний, специализирующихся на выпуске микросхем DRAM. Это привело к тому, что рынок оказался буквально завален относительно дешевой продукцией, что незамедлительно сказалось на цене конечного продукта. Стоит отметить, что тенденция к снижению цен на потребительскую версию DDR4 начала проявляться еще в последнем квартале текущего года.

Не менее интересные прогнозы касаются и сегмента серверной памяти. Здесь специалисты TrendForce также предсказывают существенное снижение цен. Так, стоимость DDR4 может опуститься на 10–15%, в то время как более современную DDR5 ожидает падение цен на 3–8%. Таким образом, в течение первых трех месяцев 2025 года можно ожидать, что средняя стоимость серверной оперативной памяти снизится на 5–10%.

Что касается общего состояния рынка памяти DRAM, то здесь эксперты прогнозируют снижение цен на 8–13%. При этом, если учесть специфику высокопроизводительных решений, таких как память типа HBM, то возможное снижение цен будет варьироваться в пределах 0–5%.

Все эти тенденции свидетельствуют о том, что в ближайшее время пользователи смогут приобрести оперативную память по более доступным ценам, что сделает процесс сборки новых компьютеров и серверных систем значительно выгоднее.