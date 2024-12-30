Однако официально поставки и официальная продажа начнутся 13 января, то есть примерно через две недели.

Китайское подразделение Intel объявило о начале предварительного заказа грядущих процессоров Intel Core Ultra 200 non-K. Официальные продажи этих устройств стартуют 13 января, однако пользователи уже сейчас могут оформить заказ и получить процессор заранее.

Данные процессоры являются частью второй волны настольных процессоров линейки Arrow Lake, включающей модели non-K и F. Ранее мы уже рассказывали о нескольких таких SKU, и теперь Intel готовит их официальный релиз на выставке CES 2025, которая пройдет с 6 по 10 января.

Одновременно с выпуском новых процессоров, партнёры Intel готовят к запуску материнские платы серии 800, включая модели B860 и H810, которые уже были замечены в сети. Процессоры Core Ultra 200 non-K ориентированы на пользователей, которым не требуется возможность разгона, обеспечивая оптимальное соотношение цены и производительности.

Кроме стандартных версий non-K, будут предложены модели F, лишенные встроенного графического ядра, что сделает их ещё доступнее. Также ожидаются энергоэффективные версии "T", предназначенные для компактных систем.

Старт предварительной продажи назначен на 22:00 по местному времени Китая. На странице Intel China в социальной сети Weibo было заявлено:

«Новая архитектура, лучшее энергопотребление, наслаждайтесь опытом! Творческое вдохновение без границ! Игровой опыт без конкуренции!»

Что касается производительности, процессоры Core Ultra 200 non-K уступают своим аналогам с индексом K за счет более низких тактовых частот и отсутствия возможности разгона. Именно поэтому Intel предлагает бюджетные материнские платы серии 800, включая модели B860 и H810, что позволит пользователям существенно сэкономить на сборке компьютера.

Более подробная информация о характеристиках, возможностях и ценах этих процессоров ожидается на выставке CES 2025. Однако, учитывая прошлые тенденции, не исключено, что часть данных может просочиться в сеть раньше официального анонса.