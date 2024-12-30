Несмотря на слухи об удалении аппаратных кодировщиков из некоторых моделей, AMD подтвердила, что Navi 48 сохранит эту важную функцию.

Компания AMD готовится представить новые графические процессоры на базе архитектуры RDNA 4, в которых особое внимание уделено поддержке современного стандарта кодирования видео — AV1. Этот формат уже стал важным инструментом для создателей контента и стримеров благодаря своей высокой эффективности сжатия и качеству видео.

Одним из ключевых анонсов станет выпуск моделей Radeon RX 9070 XT и RX 9070, основанных на кристалле Navi 48. Эти устройства получат полноценную поддержку кодирования AV1, что сделает их отличным выбором для тех, кто занимается созданием и трансляцией высококачественного мультимедийного контента.

Информация об обновлении была замечена пользователем HXL (@9550pro) на платформе GitHub в разделе GPUOpen Libraries and SDKs. Там упоминается функция "AV1 B-Frame", которая позволяет значительно улучшить качество и компрессию видео, делая эти графические процессоры еще более привлекательными для профессионального использования.

Стоит отметить, что, несмотря на положительные изменения в старшей линейке продуктов, бюджетный кристалл Navi 44, предназначенный для младших моделей серии RX 9000, останется без аппаратной поддержки кодеков. Это может стать препятствием для создателей контента и стримеров, которые планируют использовать эти устройства для своих нужд.

Ожидается, что официальные подробности о новинках станут известны в ближайшее время, возможно, уже на предстоящей выставке CES. Помимо новых графических процессоров, AMD также планирует представить обновленные версии своих технологий FSR 4 и процессоры Ryzen 9 9000X3D, включая модели Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D.

Компания AMD продолжает активно развивать свою продукцию, предлагая решения, соответствующие современным требованиям рынка, хотя и с некоторыми компромиссами в бюджетных сегментах.