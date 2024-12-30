Компания AMD готовится представить новые графические процессоры на базе архитектуры RDNA 4, в которых особое внимание уделено поддержке современного стандарта кодирования видео — AV1. Этот формат уже стал важным инструментом для создателей контента и стримеров благодаря своей высокой эффективности сжатия и качеству видео.
Одним из ключевых анонсов станет выпуск моделей Radeon RX 9070 XT и RX 9070, основанных на кристалле Navi 48. Эти устройства получат полноценную поддержку кодирования AV1, что сделает их отличным выбором для тех, кто занимается созданием и трансляцией высококачественного мультимедийного контента.
Информация об обновлении была замечена пользователем HXL (@9550pro) на платформе GitHub в разделе GPUOpen Libraries and SDKs. Там упоминается функция "AV1 B-Frame", которая позволяет значительно улучшить качество и компрессию видео, делая эти графические процессоры еще более привлекательными для профессионального использования.
Стоит отметить, что, несмотря на положительные изменения в старшей линейке продуктов, бюджетный кристалл Navi 44, предназначенный для младших моделей серии RX 9000, останется без аппаратной поддержки кодеков. Это может стать препятствием для создателей контента и стримеров, которые планируют использовать эти устройства для своих нужд.
Ожидается, что официальные подробности о новинках станут известны в ближайшее время, возможно, уже на предстоящей выставке CES. Помимо новых графических процессоров, AMD также планирует представить обновленные версии своих технологий FSR 4 и процессоры Ryzen 9 9000X3D, включая модели Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D.
Компания AMD продолжает активно развивать свою продукцию, предлагая решения, соответствующие современным требованиям рынка, хотя и с некоторыми компромиссами в бюджетных сегментах.