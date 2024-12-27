Информатор harukaze5719 опубликовал стоимость видеокарты ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition в одном из розничных магазинов Австралии

Недавно появились сообщения о том, что рекомендованная розничная цена на новейший графический ускоритель GeForce RTX 5080 «Blackwell» от компании NVIDIA может достигать достаточно внушительной суммы в 1500 долларов. Данная информация исходит от инсайдеров в одном из крупных розничных магазинов Австралии. Впрочем, также ожидается, что вся новая серия видеокарт NVIDIA RTX 50 окажется существенно дороже своих предшественников, что объясняется применением передовых технологий, таких как память GDDR7 и других высокотехнологичных компонентов.

Стоит подчеркнуть, что для конечных покупателей итоговая стоимость может оказаться даже выше — вплоть до 1739 долларов (именно эта цена упоминается в одном из розничных магазинов в Австралии для видеокарты ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition, включая местный налог на добавленную стоимость). Такая цена практически на 300 долларов превосходит рекомендованную стоимость предыдущей модели — GeForce RTX 4080, что свидетельствует о значительном повышении стоимости новой линейки NVIDIA Blackwell.

Отдельно упоминается модель ASUS DUAL, которая, вероятнее всего, займёт среднюю позицию в ценовой иерархии, находясь между бюджетными решениями и такими премиальными продуктами, как ROG STRIX. Согласно утекшим данным, GeForce RTX 5080 будет оснащена 16 гигабайтами памяти стандарта GDDR7, что соответствует ранее озвученным прогнозам и придаёт дополнительную уверенность в правдивости предоставленной информации.

Увеличение цен было вполне предсказуемо, учитывая инновационные разработки, применённые в новом поколении видеокарт, включая использование GDDR7. Тем не менее, точные цифры станут известны только после официального анонса продукции, который ожидается в самое ближайшее время. Несмотря на это, остаётся надежда, что более доступные модели, такие как GeForce RTX 5070, всё же смогут сохранить приемлемое соотношение цены и производительности, чтобы привлечь более широкий круг пользователей.