17 декабря цена криптовалюты достигла рекордного значения в 108 135 долларов, но затем начала снижаться.

Буквально несколько недель назад курс Bitcoin преодолел важную психологическую отметку в 100 000 долларов США, достигнув своего исторического максимума 17 декабря на уровне 108 135 долларов. Однако вскоре после этого на криптовалютном рынке начались значительные колебания, и стоимость главной цифровой валюты начала снижаться.

За последнюю неделю курс Bitcoin опустился ниже отметки в 93 000 долларов, потеряв более 13% своей стоимости, согласно данным CoinMarketCap. Эта коррекция оказала влияние и на другие популярные криптовалюты. Так, Ethereum снизился в цене на 16%, а токен платформы Ripple (XRP) также показал значительное падение. Особенно сильно пострадал курс Dogecoin, который за неделю потерял почти 24% своей стоимости.

Одной из возможных причин коррекции эксперты называют недавние комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, выразившего сомнения относительно целесообразности создания стратегического резерва биткоинов в стране. Эти высказывания вызвали волну неопределенности среди инвесторов и способствовали снижению интереса к цифровым валютам.

Эксперты продолжают следить за развитием ситуации на крипторынке, пытаясь предсказать дальнейшие движения цен. Несмотря на текущие трудности, многие аналитики продолжают рассматривать криптовалютный рынок как перспективный сектор инвестиций, считая, что текущая коррекция может оказаться временной, и рынок вскоре восстановится.