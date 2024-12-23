В бенчмарке 3DMark Time Spy графический ускоритель Radeon RX 9070 XT набрал 22 894 балла, что на 2% превышает показатели предыдущей модели Radeon RX 7900 GRE, а также находится на уровне базовой версии NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti .

Популярный тематический ресурс Wccftech, ссылаясь на данные информатора под ником All_The_Watts, представил предварительные результаты тестирования новой флагманской видеокарты Radeon RX 9070 XT от компании AMD. Согласно предоставленной информации, устройство нового поколения AMD RDNA 4 набрало 22 894 балла в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy.

Данный результат оказался немного выше (на 2%), чем у предшественника – Radeon RX 7900 GRE, который набрал 22 443 балла. Однако новинка практически сравнялась с показателями базовой версии NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti (22 775 баллов), но при этом значительно уступила более мощной модели предыдущего поколения – Radeon RX 7900 XT, которая показала результат в 26 774 балла, что на 17% лучше.

Кроме этого, Radeon RX 9070 XT также проигрывает и GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая в том же тесте демонстрирует результат в 24 224 балла.

Стоит учитывать, что синтетические тесты могут не полностью отражать реальную производительность графических ускорителей в играх. Для получения полной картины возможностей новинки придется дождаться выхода независимых обзоров с результатами тестов в различных современных игровых проектах.