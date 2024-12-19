Palit регистрирует все возможные варианты видеокарт линейки NVIDIA Blackwell в ЕЭК

Авторы популярного портала Videocardz обратили внимание на любопытный документ в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), связанный с регистрацией новых видеокарт от компании Palit. В данном заявлении производитель указал целый ряд графических ускорителей следующего поколения NVIDIA, среди которых оказались весьма необычные модели с приставками «SUPER» в названиях.

В частности, в документе были упомянуты такие карты, как RTX 5050 SUPER, RTX 5060 Ti SUPER и даже RTX 5090 Ti SUPER. Всего было зарегистрировано около 20 различных моделей, относящихся к семейству NVIDIA Blackwell. Журналисты портала также подчеркнули, что эти данные не следует рассматривать как окончательное подтверждение выпуска всех перечисленных устройств. Скорее всего, компания Palit просто решила заблаговременно подготовиться к возможным обновлениям линейки, чтобы избежать повторной подачи документов в ЕЭК в случае выхода новых версий видеокарт.

Согласно информации от другого производителя, ZOTAC, NVIDIA на данный момент планирует релиз пяти основных моделей нового поколения: RTX 5090, 5090D, 5080, 5070 Ti и 5070. Ожидается, что первые анонсы данных видеокарт могут состояться уже на выставке CES 2025.

Также ходят слухи о том, что модель RTX 5060 может появиться уже к концу следующего квартала, однако никаких официальных подтверждений этому пока нет. Что касается RTX 5050, то об этой карте пока также никакой конкретной информации не поступало. Таким образом, на данный момент еще рано делать окончательные выводы относительно будущего ассортимента видеокарт NVIDIA, но новые данные дают повод ожидать интересные новинки в ближайшем будущем.