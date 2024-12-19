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Sony и AMD анонсировали проект Amethyst для развития графики в играх с помощью ИИ
Основная цель проекта Amethyst заключается в использовании передовых ИИ-технологий для значительного повышения качества графики в играх, включая улучшение трассировки лучей и трассировки пути.

Компания Sony совместно с AMD объявили о своей работе над масштабным проектом под кодовым названием Amethyst, направленного на улучшение качества графики в играх с использованием передовых ИИ-технологий. Основная цель проекта заключается в оптимизации трассировки лучей и трассировки пути, что позволит вывести визуальные эффекты в играх на новый уровень.

Марк Церни, известный как главный архитектор консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, рассказал об этом проекте в специальном видеообращении. Он подчеркнул, что Sony и AMD планируют тесно сотрудничать над разработкой эффективных архитектур для машинного обучения, и в особенности для обработки легких сверточных нейронных сетей (CNN). Данные сети будут использованы для создания набора высококачественных графических решений.

Церни отметил, что проект Amethyst носит долгосрочный характер и направлен на достижение двух ключевых целей:

1. Создание эффективной архитектуры для машинного обучения, которая позволит улучшить работу с легкими сверточными нейронными сетями (CNN).

2. Разработка высококачественного набора CNN для графики, что может привести к значительным изменениям в визуальном качестве будующих игр.

Важно отметить, что результаты этого проекта могут найти применение не только в продуктах Sony, таких как будущие версии PlayStation, но и в других проектах обеих компаний. Это означает, что инновации, разработанные в рамках Amethyst, будут доступны не только для игровой индустрии, но и для других сфер применения.

Кроме того, Sony уже активно внедряет ИИ-технологии в свои продукты. Так, новая версия PlayStation 5 Pro получила функцию PlayStation Spectral Super Resolution, которая способна заметно улучшить качество изображения в играх за счет использования алгоритмов искусственного интеллекта. Хотя данная технология все еще находится на стадии доработки, она уже демонстрирует потенциал будущих возможностей ИИ в области графики. 

Проект Amethyst обещает стать важным шагом вперед в развитии игровых технологий и сможет предоставить новые возможности для применения ИИ в графике, а некоторые из этих нововведений могут найти применение в будущих поколениях игровых консолей, таких как PlayStation 6.

#amd #sony #трассировка лучей #трассировка пути #amethyst
Источник: theverge.com
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