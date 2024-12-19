YouTube перестал открываться не только на ПК, но и большинстве смартфонов и планшетов

Пользователи YouTube в России столкнулись с новыми проблемами при доступе к популярному видеохостингу. Как сообщают источники, начиная с 15 декабря 2024 года, сервис начал заметно медленнее работать не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах, включая смартфоны и планшеты. Замедления наблюдаются как в сетях Wi-Fi, так и в мобильном интернете.

По информации Telegram-канала «ЗаТелеком», жалобы на ухудшение качества работы YouTube поступают со всей страны. Скорость загрузки страниц и воспроизведения видео постепенно снижается, делая использование сервиса крайне неудобным. В ряде случаев мобильное приложение YouTube полностью перестало функционировать, отказываясь загружать главную страницу и воспроизводить контент. Проблемы наблюдаются как на устройствах с операционными системами iOS, так и на базе Android.

Это уже не первый случай, когда YouTube сталкивается с трудностями в России. Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций («Минцифры») сообщало, что более половины российских пользователей видеохостинга перешли на альтернативные отечественные платформы, такие как «VK Видео» и RuTube. Эти данные могут свидетельствовать о том, что снижение доступности YouTube стимулирует переход аудитории на локальные ресурсы.

Пока неясно, являются ли текущие трудности временными. Пользователи надеются, что ситуация стабилизируется в ближайшем будущем.