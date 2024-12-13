На церемонии The Game Awards 2024 студия CD Projekt Red удивила всех первым трейлером долгожданного продолжения серии игр «Ведьмак». Шестиминутный ролик раскрыл множество деталей о четвертой части популярной RPG-франшизы, где главную роль теперь играет Цирилла — приемная дочь Геральта из Ривии.
Цирилла, известная своим участием в событиях «Ведьмака 3», после обряда испытаний травами становится ведьмачкой, занимающейся охотой на монстров за деньги. В отличие от своего наставника, Цирилла обладает более эмоциональным характером, часто принимая решения под влиянием своих чувств, а не холодного расчета.
Игроки смогут влиять на развитие личности Цири, определяя её манеру общения, принятие решений в критических ситуациях и даже моральные принципы, которых она будет придерживаться. Это обещает сделать игровой процесс ещё более глубоким и вариативным.
«Цирилла станет центральной фигурой новой саги о мире Ведьмака — жестоком и мрачном месте, где она путешествует как наемная охотница на чудовищ», — заявили представители CD Projekt Red.
Как и ожидалось, игра сохранит формат одиночного ролевого приключения в открытом мире. Для создания визуальной составляющей проекта используется новейший графический движок Unreal Engine 5. Другие подробности игры пока остаются неизвестными.
Дата релиза и платформы, на которых выйдет новая часть «Ведьмака», пока не раскрываются. Однако в последнем финансовом отчете компании было упомянуто, что разработка игры перешла в активную стадию, что может указывать на выход игры примерно через два года.