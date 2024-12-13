Согласно последнему финансовому отчету компании, «Ведьмак 4» уже перешел в стадию активной разработки, поэтому можно ожидать, что релиз состоится примерно через два года.

На церемонии The Game Awards 2024 студия CD Projekt Red удивила всех первым трейлером долгожданного продолжения серии игр «Ведьмак». Шестиминутный ролик раскрыл множество деталей о четвертой части популярной RPG-франшизы, где главную роль теперь играет Цирилла — приемная дочь Геральта из Ривии.

Цирилла, известная своим участием в событиях «Ведьмака 3», после обряда испытаний травами становится ведьмачкой, занимающейся охотой на монстров за деньги. В отличие от своего наставника, Цирилла обладает более эмоциональным характером, часто принимая решения под влиянием своих чувств, а не холодного расчета.

Игроки смогут влиять на развитие личности Цири, определяя её манеру общения, принятие решений в критических ситуациях и даже моральные принципы, которых она будет придерживаться. Это обещает сделать игровой процесс ещё более глубоким и вариативным.

«Цирилла станет центральной фигурой новой саги о мире Ведьмака — жестоком и мрачном месте, где она путешествует как наемная охотница на чудовищ», — заявили представители CD Projekt Red.

Как и ожидалось, игра сохранит формат одиночного ролевого приключения в открытом мире. Для создания визуальной составляющей проекта используется новейший графический движок Unreal Engine 5. Другие подробности игры пока остаются неизвестными.

Дата релиза и платформы, на которых выйдет новая часть «Ведьмака», пока не раскрываются. Однако в последнем финансовом отчете компании было упомянуто, что разработка игры перешла в активную стадию, что может указывать на выход игры примерно через два года.