Intel ARC B580 продемонстрировала отличные результаты игровой производительности, особенно в высоких разрешениях, но уступает конкурентам в вопросах энергопотребления и работы с трассировкой лучей.

Блогеры с популярного YouTube-канала Hardware Unboxed провели детальный обзор нового графического ускорителя ARC B580 от компании Intel, сравнив её производительность с моделями от конкурентов – GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT. Тестирование проводилось на мощном стенде с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, материнской платой Gigabyte X670E Master с включенной функцией ReBAR и оперативной памятью G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL30 под управлением операционной системы Windows 11 24H2.

В ходе тестирования в 12 популярных играх с разрешениями 1080p и 1440p выяснилось, что видеокарта Intel ARC B580 демонстрирует достаточно высокие показатели производительности. Так, в режиме Full HD карта показала прирост скорости на 7% относительно GeForce RTX 4060 и на 8% против Radeon RX 7600 XT. При этом уровень производительности Intel ARC B580 оказался схожим уже с Radeon RX 6700 XT.

При переходе к разрешению Quad HD (1440p) преимущество новинки стало ещё более заметным: ARC B580 обошла GeForce RTX 4060 уже на 14%, а Radeon RX 7600 – на значительные 21%. Кроме этого, она смогла даже на 6% превзойти Radeon RX 6700 XT, что делает её весьма конкурентоспособной в данном сегменте.

Однако в вопросе энергоэффективности Intel ARC B580 уступила своим конкурентам. Оба соперника показали лучшие результаты по энергопотреблению.

Также блогеры протестировали работу видеокарт с активированной трассировкой лучей. В играх Marvel’s Spider-Man Remastered и Alan Wake 2 новая Intel ARC B580 проиграла RTX 4060 соответственно на 20% и 31%. Однако в игре Cyberpunk 2077 новинка неожиданно вырвалась вперёд, показав результат на 14% выше, чем у RTX 4060.

В конечном счете, несмотря на некоторые недостатки, Intel ARC B580 продемонстрировала достойную производительность, особенно в высоких разрешениях, что может сделать её привлекательной покупкой для геймеров среднего уровня.