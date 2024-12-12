По предварительным данным, речь идет о модели Xiaomi Civi 5 Pro

Популярный китайский инсайдер Digital Chat Station, известный своими достаточно точными инсайдами, поделился очередной порцией новой информации о предполагаемой модели субфлагмана от компании Xiaomi – Civi 5 Pro.

Согласно источнику, новый смартфон будет отличаться достаточно компактными размерами с диагональю экрана около 6,36 дюйма или даже менее того. Экран нового устройства будет поддерживать разрешение 1,5K, а также предложит пользователям двойную фронтальную камеру.

Одной из ключевых особенностей новинки станет использование основного сенсора тыльной камеры от известного производителя фотооборудования Leica, что обещает улучшить качество снимков, особенно при сложных условиях освещения. Это сотрудничество уже зарекомендовало себя в предыдущих моделях Xiaomi, обеспечивая высокое качество фотографий.

Еще одной важной новостью стало то, что на борту Xiaomi Civi 5 Pro будет установлен новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8s Elite. Этот чипсет может стать дебютным решением для данного сегмента смартфонов, предлагая производительность, сравнимую с чипом Snapdragon 8 Gen 3. Однако точные характеристики процессора пока остаются неизвестны.

Информатор также пока не уточнил дату выхода нового устройства, однако он отметил, что на международном рынке оно может появиться под именем Xiaomi 15 Civi.