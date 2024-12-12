Intel продолжает активно развивать свою линейку видеокарт и стремится предложить пользователям конкурентоспособные решения.

Сегодня, 12 декабря 2024 года, завершился период эмбарго на публикацию обзоров нового графического ускорителя ARC B580 от компании Intel , и в сети уже начали появляться первые независимые отзывы от известных блогеров и крупных технологических ресурсов. Мы собрали для вас ссылки на самые интересные материалы от ведущих экспертов:

1. TechPowerUp: https://www.techpowerup.com/review/intel-arc-b580/

2. ComputerBase: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/intel-arc-b580-limited-edition-test.90585/

3. PC Games Hardware: https://www.pcgameshardware.de/Arc-B580-Grafikkarte-280998/Tests/Benchmark-Review-Preis-vs-4070-A770-Limited-Edition-kaufen-1461374/

4. Techspot: https://www.techspot.com/review/2935-intel-arc-b580/

Как показывают результаты первых тестов, новая видеокарта ARC B580 превосходит аналогичные по цене модели от компаний NVIDIA и AMD. По данным TechPowerUp, в разрешении 1080p карта оказывается на 5% быстрее GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT.





Аналогичные результаты были получены и на других ресурсах. Например, в обзоре TechSpot отмечается, что в аналогичных условиях ARC B580 обходит своих конкурентов на 7-8%. Однако наибольший разрыв заметен при переходе на разрешение 1440p, где новинка от компании Intel опережает RTX 4060 уже на целых 14%.





Эти данные подтверждают, что с новыми продуктами Intel успешно возвращается на рынок дискретной графики, предлагая достаточно конкурентоспособные решения.