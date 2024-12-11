AMD удерживает всего около 10% рынка дискретных видеокарт, а доля Intel практически равна нулю.

Аналитическая компания Jon Peddie Research представила отчетность о состоянии рынка дискретных видеокарт за третий квартал текущего года. Согласно опубликованным JPR данным, компания NVIDIA продолжает уверенно наращивать свою долю на рынке, достигнув отметки в 90% – максимального показателя за последние 22 года.

Стоит напомнить, что во втором квартале текущего года доля NVIDIA уже составляла внушительные 88%, однако за отчетный период производитель смог увеличить этот показатель еще на 2%, тем самым закрепив свое лидерство на рынке. В то же время, конкурент компании – AMD – удерживает оставшиеся 10% рынка, что является самым большим разрывом между двумя производителями за последние два десятилетия. Доля графических ускорителей от Intel и вовсе оказалась настолько незначительна, что при округлении она становится практически равна нулю.

Тем не менее, несмотря на укрепление позиций отдельных игроков, рынок видеокарт в целом демонстрирует снижение активности. За третий квартал 2024 года было продано всего 8,1 миллиона графических ускорителей – это на 14,5% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 7,9% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя NVIDIA значительно усилила свое присутствие на рынке, общая динамика спроса на видеокарты остается нестабильной, что может свидетельствовать об изменении потребительских предпочтений или экономической ситуации.