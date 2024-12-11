ARC B580 также смогла опередить видеокарты ARC A750 и ARC A770 на 19% и 10% соответственно.

Эмбарго на публикацию обзоров нового графического ускорителя от компании Intel - ARC B580 - должно закончиться уже завтра, 12 декабря 2024 года. Однако один китайский блогер нарушил правила и раскрыл предварительные результаты тестирования устройства в сети. Портал Videocardz сообщил, что участник форума Chiphell под псевдонимом GPX-John представил скриншоты с результатами тестов видеокарты в бенчмарке 3DMark Time Spy, который считается одним из наиболее точных инструментов для оценки производительности видеокарт в условиях, близких к реальным игровым нагрузкам.

В ходе тестирования ARC B580 работала в связке с процессором Core i9-14900KF. Итоговый результат составил 14 719 баллов, что существенно превосходит показатели предыдущих моделей линейки Intel ARC. Например, ARC A750 набрал 12 391 балл, а ARC A770 — 13 158 баллов. Таким образом, прирост производительности у нового продукта составил около 19% по сравнению с A750 и 10% по сравнению с A770.

Однако особенно интересным стало сравнение с ближайшим конкурентом от NVIDIA — GeForce RTX 4060. Данная модель в том же тесте показала результат в 11 218 баллов, что делает ARC B580 на 31% производительнее. Данные показатели могут привлечь внимание геймеров, особенно тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

Несмотря на эти обнадеживающие цифры, эксперты напоминают, что тесты на основе API DirectX 12 традиционно благоприятствуют продуктам Intel, поэтому реальная разница в производительности в играх может оказаться несколько иной. Ожидается, что официальные обзоры и более детальные тесты помогут лучше понять возможности новой видеокарты после снятия эмбарго.