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link1pc
ARC B580 оказалась на 31% быстрее RTX 4060 в тесте 3DMark Time Spy
ARC B580 также смогла опередить видеокарты ARC A750 и ARC A770 на 19% и 10% соответственно.

Эмбарго на публикацию обзоров нового графического ускорителя от компании Intel - ARC B580 - должно закончиться уже завтра, 12 декабря 2024 года. Однако один китайский блогер нарушил правила и раскрыл предварительные результаты тестирования устройства в сети. Портал Videocardz сообщил, что участник форума Chiphell под псевдонимом GPX-John представил скриншоты с результатами тестов видеокарты в бенчмарке 3DMark Time Spy, который считается одним из наиболее точных инструментов для оценки производительности видеокарт в условиях, близких к реальным игровым нагрузкам.

В ходе тестирования ARC B580 работала в связке с процессором Core i9-14900KF. Итоговый результат составил 14 719 баллов, что существенно превосходит показатели предыдущих моделей линейки Intel ARC. Например, ARC A750 набрал 12 391 балл, а ARC A770 — 13 158 баллов. Таким образом, прирост производительности у нового продукта составил около 19% по сравнению с A750 и 10% по сравнению с A770.

Однако особенно интересным стало сравнение с ближайшим конкурентом от NVIDIA — GeForce RTX 4060. Данная модель в том же тесте показала результат в 11 218 баллов, что делает ARC B580 на 31% производительнее. Данные показатели могут привлечь внимание геймеров, особенно тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества.

Несмотря на эти обнадеживающие цифры, эксперты напоминают, что тесты на основе API DirectX 12 традиционно благоприятствуют продуктам Intel, поэтому реальная разница в производительности в играх может оказаться несколько иной. Ожидается, что официальные обзоры и более детальные тесты помогут лучше понять возможности новой видеокарты после снятия эмбарго.

#rtx 4060 #arc a770 #arc a750 #тест производительности #arc b580 #тест видеокарт #сравнение видеокарт #3dmark time spy
Источник: videocardz.com
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Intel Arc B580 обошла в тестах 3DMark такие карты, как RTX 4060 и Arc A770/A750
Intel Arc B580 обошла NVIDIA GeForce RTX 4060 на 31 % в 3DMark Time Spy
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