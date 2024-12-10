Saber Interactive обновила Warhammer 40,000: Space Marine 2 до версии 5.0, которая включает как новый контент, так и свежие технические решения.

Как и было обещано ранее, Saber Interactive представила долгожданное обновление Obelisk для Warhammer 40K Space Marine 2. Этот патч версии 5.0 включает новую кооперативную операцию PvE под названием Obelisk, где игрокам предстоит отправиться в Демериум. Основная цель миссии — активация копии обелиска, который нарушит энергетический барьер устройства Aurora. Эта операция разворачивается параллельно событиям основной сюжетной линии.

Кроме того, в обновления вошли новые враги, среди которых выделяется Tzaangor Enlightened. Это летающий гибрид ближнего и дальнего боя, представляющий собой серьёзную угрозу, особенно в больших количествах. Директор игры Дмитрий Григоренко отметил, что Tzaangor Enlightened особенно уязвимы после парирований или долгих анимаций, поэтому рекомендуется использовать функцию Target Lock для борьбы с ними.

Помимо нового контента, обновление Obelisk приносит значительные технические улучшения. Владельцы ПК смогут оценить прирост производительности благодаря поддержке технологий NVIDIA DLSS Frame Generation и AMD FidelityFX Super Resolution Frame Generation. Также были улучшены система античитов, стабильность игры и ускорена загрузка текстур.

Изменения коснулись и игрового процесса. Теперь урон в ближнем бою увеличен, а оружие с функцией блокировки получило новую механику накопления стаков урона, которые можно использовать для мощных атак по площади. Эти стаки будут начисляться за успешные вовремя выполненные блоки.

В будущем разработчики планируют внести изменения в систему перков оружия и классов. В частности, патч 7 будет направлен на улучшение оружейных перков, а патч 6 сосредоточится на полной переработке классовых перков.

Warhammer 40K Space Marine 2 продолжает радовать своих поклонников: игра уже продана тиражом свыше пяти миллионов копий на всех платформах. Благодаря текущим скидкам и положительным отзывам игроков (94% положительных оценок в Steam), популярность проекта продолжает расти.