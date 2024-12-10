Патч 2.2 для Cyberpunk 2077 уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Студия CD Projekt RED объявила о выпуске масштабного обновления 2.2 для популярной ролевой игры Cyberpunk 2077. Патч уже доступен для загрузки на ПК, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Обновление привнесло в игру ряд значительных улучшений и нововведений, включая следующие ключевые изменения:

1. Новые автомобили: Игроки смогут приобрести десять новых моделей транспортных средств, добавленных в обновлении.

2. Улучшенная кастомизация машин: Теперь можно сканировать машины других игроков прямо на ходу и копировать понравившиеся цветовые схемы. Более того, изменение цвета автомобиля может влиять на игровой процесс, помогая лучше скрываться от полицейских патрулей.

3. Джонни Сильверхенд в машине: Любопытным дополнением стал новый функционал с участием Джонни Сильверхенда. Теперь этот персонаж может неожиданно появиться на пассажирском сиденье вашего автомобиля, чтобы пообщаться с главным героем и поделиться своими мыслями о происходящем вокруг.

4. Расширенная кастомизация персонажа. В редакторе персонажа появилось свыше 100 новых элементов: различные прически, татуировки и лицевые импланты. Эти изменения позволят игрокам создать уникального и неповторимого Ви.

5. Переработанный фоторежим: Фотографам в мире Найт-Сити придется по душе обновленный фоторежим. Теперь он предлагает больше свободы: можно свободно перемещать камеру, добавлять в кадр дополнительные персонажи и настраивать освещение. Кроме того, снимки из фоторежима теперь можно использовать для украшения стен вашей виртуальной квартиры.

6. Новые секреты в Найт-Сити: Город пополнился новыми тайнами, которые предстоит раскрыть игрокам.

7. Исправление багов и улучшений стабильности: Помимо нововведений, в обновлении 2.2 разработчики также исправили многочисленные баги и ошибки, присутствовавшие в предыдущих версиях игры.

Полный список изменений и улучшений можно найти на официальном сайте игры.