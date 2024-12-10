Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
GFA Games опубликовали новый геймплейный трейлер шутера PIONER — релиз запланирован на 2025 год
MMO-шутер PIONER обзавёлся своей официальной страницей в цифровом магазине Steam, где можно ознакомиться со скриншотами, подробным описанием проекта и добавить игру в список желаемого.

Студия GFA Games опубликовала свежий геймплейный трейлер своего амбициозного проекта – MMO-шутера PIONER. В новом видеоролике игроки смогли оценить разнообразие игровых активностей, ожидающих их в мире постапокалиптического острова советской эпохи.

В трейлере продемонстрированы динамичные сцены PvP-сражений, исследование разнообразных локаций вместе с группой товарищей, а также напряжённые бои с различными врагами, среди которых особенно выделяются необычный насекомоподобный мутант и грозный робот-медведь.

Кроме того, разработчики подтвердили, что релиз PIONER запланирован на 2025 год, а уже сейчас игра обзавелась своей официальной страницей в Steam. На ней доступны первые скриншоты, подробное текстовое описание игры, а также возможность добавить ожидаемый проект в список желаемого. Дополнительно опубликованы предварительные системные требования игры, о которых стало известно ещё в прошлом году.

PIONER обещает стать масштабным MMO-шутером с открытым миром площадью свыше 50 квадратных километров. Игроки смогут погрузиться в атмосферу постапокалипсиса, выполняя сюжетные миссии, участвуя в сражениях за ресурсы, исследуя территорию в поисках редких артефактов и занимаясь крафтом снаряжения. Также стоит отметить, что в игре будут представлены разнообразные PvP-режимы и увлекательные мини-игры, такие как рыбалка и казино.

#pioner #gfa games #mmo-шутер
1
Показать комментарии (1)
Российская студия GFAGames представила атмосферный трейлер шутера Pioner
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3060 начала превосходить GeForce RTX 4060 за счет большего количества памяти
52
Учёные сообщили о риске затопления Копенгагена
3
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
+
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
1
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
США принялись заменять телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE на аналоги
2
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
В первой половине 2025 года выйдет пять китайских флагманов с высококачественными системами камер
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
11
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
11
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
6
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1
Times: Подростки пытаются покинуть Украину, опасаясь снижения возраста мобилизации
+
Шоу фейерверков в Китае обернулось массовым падением дронов
1
Новый искусственный интеллект DIMON решает сложные инженерные задачи быстрее суперкомпьютеров
1
«Яковлев» не может вывезти авиа-компоненты за границу для ремонта из-за опасений о безопасности
+
Дом Стэна Ли с коллекционными статуэтками Человека-паука продаётся за $8,8 млн
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
51
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
1
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
15
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
7
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
+

Сейчас обсуждают

Gensek_Vova
21:47
148200 KHz
Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
Gensek_Vova
21:43
Вот она реальная инфляция ))))) Оголодали видать ))
В России с 1 января в полтора раза увеличатся штрафы за нарушения ПДД
Владимир Рыбалка
21:41
Зато колхозом заниматься не надо будет.
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
Nvidia&Intel Hater
21:38
4060 обоссалась в индиане и на тех же средних все играют текстурах.а ты тут фейкометские тесты выкладывал как 3050 на ультре рулит там .ага ага.Просто десятки отзывов .я ток 3 привел .как всосали 8 ги...
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Дмитрий Иванов
21:23
На своей 3080 в 4к ставлю настройки высокие с DLSS качесто, на геймпаде играю в 40-60 фпс. Скинул ретрейсинг на среднее, 60 фпс. Эта крутая карта хоть и старушка.
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
Dimkovski
21:22
Что это за игра для 7-ми летних?
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
kilobait3
21:11
один мусор горелый. даже за треть цены это мусор. кастом и только кастом. брендовое дерьмо только для лохов.
8 оптимальных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4050, доступных со скидками на Мегамаркете
kilobait3
21:10
в точку!
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
kilobait3
21:09
8250 уже. это оверпрайс за китайское говно!
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
Ginger Fish
21:08
До этого они "подтверждали", что релиз в 2023, а потом "подтверждали" 2024. И трейлеры клепали. Ру геймдев как всегда....
GFA Games опубликовали новый геймплейный трейлер шутера PIONER — релиз запланирован на 2025 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем