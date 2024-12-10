MMO-шутер PIONER обзавёлся своей официальной страницей в цифровом магазине Steam, где можно ознакомиться со скриншотами, подробным описанием проекта и добавить игру в список желаемого.

Студия GFA Games опубликовала свежий геймплейный трейлер своего амбициозного проекта – MMO-шутера PIONER. В новом видеоролике игроки смогли оценить разнообразие игровых активностей, ожидающих их в мире постапокалиптического острова советской эпохи.

В трейлере продемонстрированы динамичные сцены PvP-сражений, исследование разнообразных локаций вместе с группой товарищей, а также напряжённые бои с различными врагами, среди которых особенно выделяются необычный насекомоподобный мутант и грозный робот-медведь.

Кроме того, разработчики подтвердили, что релиз PIONER запланирован на 2025 год, а уже сейчас игра обзавелась своей официальной страницей в Steam. На ней доступны первые скриншоты, подробное текстовое описание игры, а также возможность добавить ожидаемый проект в список желаемого. Дополнительно опубликованы предварительные системные требования игры, о которых стало известно ещё в прошлом году.

PIONER обещает стать масштабным MMO-шутером с открытым миром площадью свыше 50 квадратных километров. Игроки смогут погрузиться в атмосферу постапокалипсиса, выполняя сюжетные миссии, участвуя в сражениях за ресурсы, исследуя территорию в поисках редких артефактов и занимаясь крафтом снаряжения. Также стоит отметить, что в игре будут представлены разнообразные PvP-режимы и увлекательные мини-игры, такие как рыбалка и казино.