Mundfish также объявили дату выхода дополнения для Atomic Heart — DLC «Чары морских глубин» станет доступным для загрузки 28 января 2025 года.

Студия Mundfish представила геймплейный трейлер к третьему сюжетному дополнению для своего популярного шутера Atomic Heart. Аддон получил интригующее название — «Чары морских глубин», и события в нем начнут разворачиваться непосредственно после окончания предыдущего дополнения — «Узник Лимбо».

Главный герой игры, майор Нечаев, которому удалось выбраться из параллельной реальности, вновь оказывается вовлечён в борьбу за спасение человечества. Ему предстоит заручиться поддержкой одной из Близняшек и отправиться в подводный исследовательский центр «Нептун», где ему предстоит разгадать новые загадки и предотвратить мрачное будущее.

Игроки смогут погрузиться в атмосферу неизведанного мира, исследуя как абсолютно новые локации, так и уже знакомые места, которые подверглись значительным изменениям. Разработчики обещают множество сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета, которые сделают прохождение аддона увлекательным и запоминающимся.

Помимо этого, майор столкнется с новыми персонажами, чьи мотивы и цели остаются неизвестными. Он также получит доступ к ранее недоступному вооружению, которое поможет ему справляться с врагами в подводных глубинах. Кроме того, игрокам представят обновления для знаменитой перчатки главного героя, которые расширят его возможности и позволят использовать новые способности.

Студия Mundfish также объявила точную дату выхода нового дополнения: DLC «Чары морских глубин» станет доступным для загрузки уже 28 января 2025 года.