Результаты теста показали, что новая архитектура Xe2 Battlemage гораздо лучше справляется с нагрузками, связанными с искусственным интеллектом

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты сравнения производительности двух видеокарт от компании Intel — флагманской модели предыдущего поколения ARC A770 и новинкой среднего уровня ARC B580. Тестирование показало значительное превосходство последней в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Согласно результатам теста Geekbench AI 1.2, видеокарта Intel ARC B580 продемонстрировала внушительный прирост производительности:

- Single Precision: производительность выше на 70% по сравнению с ARC A770.

- Half Precision: превосходство составило около 60%.

- Quantized: новинка также обошла предшественника на 60%.

Эти показатели впечатляют, особенно учитывая, что ARC B580 относится к среднему классу устройств и ориентирована прежде всего на геймеров, тогда как предыдущая флагманская модель ARC A770 нацелена на профессиональное использование и имеет более высокую цену — разница составляет около $100.

Такое улучшение производительности может свидетельствовать о значительных успехах Intel в разработке новых архитектур для обработки задач искусственного интеллекта. Ожидается, что эти достижения будут востребованы не только среди геймеров, но и в других сегментах рынка, где требуется высокая производительность при работе с ИИ.