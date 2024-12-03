Исследование Midia Research подчеркивает растущую популярность игрового видеоконтента и указывает на потенциальные возможности для увеличения доходов игровых студий за счет монетизации этого направления.

Аналитическая компания Midia Research представила отчет, в котором указывается, что современные игроки проводят большее количество времени за просмотром видео об играх, чем за самим игровым процессом. Согласно результатам исследования, в среднем геймеры уделяют около 7,4 часов в неделю непосредственно игре, тогда как на просмотр видеороликов, связанных с играми, уходит порядка 8,5 часов. Кроме того, отчет показывает, что 24% владельцев игровых консолей и персональных компьютеров, а также 48% тех игроков, кто тратит средства на покупку внутриигрового контента, регулярно просматривают игровые видеоролики хотя бы один раз за месяц.

Исследование основывается на данных потребительских опросов, проведенных в период с 2023 по 2024 год среди пользователей из США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии, Франции, Швеции, Южной Кореи и Бразилии. Специалисты компании Midia Research убеждены, что эти данные указывают на недооценённость видеоконтента со стороны издателей игр. По мнению аналитика Риса Эллиотта, сейчас издателям стоит воспринимать внутриигровое видео не только как инструмент маркетинга, но и как потенциальный источник дополнительного дохода, особенно в условиях замедленного роста игрового рынка. Эллиотт подчеркнул, что перехват интереса к подобному контенту может открыть перед компаниями новые возможности для монетизации, такие как реклама, и способствовать общему росту индустрии.

Исследование Midia Research подчеркивает, что индустрия видеоигр сталкивается с определёнными трудностями в плане роста, особенно в условиях высокой конкуренции. Тем не менее, фокусировка на создании качественного видеоконтента может стать одним из способов преодоления этих препятствий и расширения возможностей для заработка. В конечном счете, исследование Midia Research предлагает игровому сообществу задуматься о новой роли видеоконтента в индустрии и возможностях его использования для привлечения дополнительных доходов.