AMD объясняет свое решение необходимостью оптимизировать энергопотребление чипов. Обновление коснется всех процессоров серии Ryzen 7000 и связанных с ними моделей EPYC.





Компания AMD внесла изменения в работу своих процессоров архитектуры Zen 4, затронув всю линейку Ryzen 7000 и связанных с ней моделей серверных процессоров EPYC. В обновлении микрокода AGESA производитель решил отключить функцию циклического буфера, который ранее был представлен как эксклюзивная особенность архитектуры Zen 4.

Циклический буфер позволял сохранять до 144 записей данных (по 72 на каждый поток при активном SMT) и использовался для оптимизации энергопотребления процессора. Однако, несмотря на свой потенциал, данная функция оказалась мало документированной со стороны производителя, а её влияние на общую производительность было незначительным, согласно проведённым тестам.

Отключение циклического буфера произошло без особого объяснения от компании, однако предполагается, что оно связано с дальнейшими планами по улучшению энергоэффективности чипов. По имеющимся данным, основной задачей данной функции было снижение потребления энергии за счёт частичного отключения некоторых компонентов процессора при выполнении фонового режима работы.

Интересно отметить, что после обновления потребление процессором энергии в стандартном режиме несколько увеличилось, тогда как при работе с операционным кэшем энергоэффективность выросла существенно. Эти изменения могут свидетельствовать о стремлении AMD улучшить баланс между производительностью и экономией ресурсов в новых поколениях своих продуктов. Стоит также добавить, что циклический буфер отсутствовал в последующих версиях архитектуры AMD, таких как Zen 5, что подтверждает его экспериментальный характер.

Обновление микрокода AGESA демонстрирует желание AMD продолжать совершенствование своей продукции даже после выпуска на рынок, стремясь найти оптимальный баланс между эффективностью и потреблением энергии, а пользователи могут ожидать повышения стабильности и эффективности своих систем на базе процессоров Zen 4.