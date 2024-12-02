Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
Мод для улучшения производительности S.T.A.L.K.E.R. 2 включает в себя различные параметры, влияющие на работу движка Unreal Engine, уменьшающие мерцания и задержки, а также оптимизирующие время загрузки и запуска игры.

Новый проект студии GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, оказался крайне требовательным к производительности компьютерного железу игроков. Даже самые мощные видеокарты нередко испытывают трудности с достижением стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 4K и максимальных настройках графики. Более бюджетные решения вынуждают пользователей снижать качество графики до среднего уровня ради комфортного игрового процесса.

Однако группа энтузиастов нашла способ улучшить текущую ситуацию. Они разработали специальный мод под названием Optimization Essentials, который направлен на повышение производительности игры. Автор YouTube-канала MxBenchmarkPC уже успел провести сравнительные тесты стандартной и модифицированной версий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Результаты показали, что использование мода может увеличить производительность на значительные 25% при разрешениях 4K и 2K. Тестирование проводилось на системе с процессором Intel Core i7 14700F и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4080.

Модификация включает в себя различные настройки, направленные на улучшение работы движка Unreal Engine: снижение мерцания и задержек, оптимизация времени загрузки и запуска, а также изменение некоторых эффектов. Однако стоит учитывать, что определенные изменения могут существенно повлиять на итоговую картинку, поэтому пользователям рекомендуется экспериментировать с параметрами, чтобы найти оптимальный баланс между производительностью и качеством графики.

Данная модификация может стать полезным инструментом для тех, кто стремится выжать максимум из своего оборудования и насладиться S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с комфортными показателями FPS без значительных потерь в качестве изображения.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #stalker 2 #сталкер 2 #stalker 2: heart of chornobyl #stalker 2 heart of chornobyl
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
Разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl выпустили сразу два патча для устранения ошибок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
4
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
2
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
6
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
1
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
5
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
11
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Российские ученые представили новый источник излучения для EUV-литографии
5
В России в течение 5 лет планируют создать самый мощный в мире 100-петаваттный лазер
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
67
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
59
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
16
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
7
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11

Сейчас обсуждают

Мефодий
22:29
Будут ВСУк на органы разделывать, не отходя от кассы.
Бельгия поставит десятки вездеходов скорой помощи BV-206 в Украину к концу года
Alex TOPMAN
22:26
Дайте две!
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
Мефодий
22:24
Великолепно.
Ремейк «Готики» получит официальную русскую озвучку
Gensek_Vova
22:19
Жаль Чубайс не успел выпустить "шедевр" )
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
ЮРА ОНИЩЕНКО
22:18
Постоянно читаю тут, что украина ФСË... Люди, а вы там лично были? Могу честно сказать, что в интернете всë врут про Украину! Прекрасные люди, восхитительная еда! Абсолютно европейский уровень! Чувст...
Зеленский признал, что у Украины нет сил для «возвращения» территорий
Петр Петров
22:10
Блестяще!!)
В Южной Африке разработали новый метод создания квантовых компьютеров
Gensek_Vova
22:08
Ага, а ксилофон (Xylophone) надо произносить Зилофон )) и ксерокс - зерокз ))
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Demiurg666
22:07
отравится же
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Demiurg666
22:06
Пора с гнобления Эпол переключаться на самвсунь
iPhone становится дешевле флагманов Samsung
Владимир Белый
22:05
это ты что несешь? сиди на своей windows xp и не ной, а я буду наслаждаться w11
Windows 10 стремительно теряет долю на игровых ПК, уступая Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем