Мод для улучшения производительности S.T.A.L.K.E.R. 2 включает в себя различные параметры, влияющие на работу движка Unreal Engine, уменьшающие мерцания и задержки, а также оптимизирующие время загрузки и запуска игры.

Новый проект студии GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, оказался крайне требовательным к производительности компьютерного железу игроков. Даже самые мощные видеокарты нередко испытывают трудности с достижением стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 4K и максимальных настройках графики. Более бюджетные решения вынуждают пользователей снижать качество графики до среднего уровня ради комфортного игрового процесса.

Однако группа энтузиастов нашла способ улучшить текущую ситуацию. Они разработали специальный мод под названием Optimization Essentials, который направлен на повышение производительности игры. Автор YouTube-канала MxBenchmarkPC уже успел провести сравнительные тесты стандартной и модифицированной версий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Результаты показали, что использование мода может увеличить производительность на значительные 25% при разрешениях 4K и 2K. Тестирование проводилось на системе с процессором Intel Core i7 14700F и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4080.

Модификация включает в себя различные настройки, направленные на улучшение работы движка Unreal Engine: снижение мерцания и задержек, оптимизация времени загрузки и запуска, а также изменение некоторых эффектов. Однако стоит учитывать, что определенные изменения могут существенно повлиять на итоговую картинку, поэтому пользователям рекомендуется экспериментировать с параметрами, чтобы найти оптимальный баланс между производительностью и качеством графики.

Данная модификация может стать полезным инструментом для тех, кто стремится выжать максимум из своего оборудования и насладиться S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с комфортными показателями FPS без значительных потерь в качестве изображения.