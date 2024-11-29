На данный момент AMD представила в новой серии только одну модель с 3D V-Cache — Ryzen 7 9800X3D. При этом инсайдеры ранее сообщали, что в процессорах AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D только один чиплет получит 3D V-Cache.

Компания AMD пока официально не сообщает никаких точных сроков анонса своих новейших высокопроизводительных процессоров Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. Тем не менее, информация о планах компании постепенно начинает просачиваться через её партнёров. Как стало известно, AMD планирует представить данные процессоры в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2025.

Источником утечки этой информации стал генеральный менеджер китайского подразделения ASUS Тони Ю. Во время своего интервью на платформе Bilibili он подтвердил, что AMD действительно собирается показать новые модели процессоров серии Ryzen 9000X3D именно на CES 2025. Эти данные быстро распространились среди сообщества энтузиастов, а первыми на них обратили внимание журналисты портала Videocardz.

Помимо этого, Тони Ю рассказал, что компания ASUS также готовится к важному событию на CES 2025. Производитель представит там свою новую флагманскую материнскую плату X870 BTF. Эта модель будет отличаться наличием портов на обратной стороне платы, а также скрытого разъема питания графического процессора мощностью 600 Вт.

Предстоящая выставка CES 2025 обещает стать важной площадкой для презентации новейших технологий. Помимо анонса новых процессоров от компании AMD, нас ждёт и презентация передовой материнской платы от ASUS, которая будет способна раскрыть весь потенциал этих новых чипов.