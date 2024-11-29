GSC Game World представила патч 1.0.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором исправили проблемы с оптимизацией, балансом и искусственным интеллектом.

Как и было обещано, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выпустили первое обновление для игры под номером 1.0.1. На данный момент оно уже доступно для скачивания на платформах ПК и Xbox Series X/S. Обновление включает в себя внушительный список исправлений — более 650 различных багов и недочетов были устранены.

Среди ключевых улучшений стоит отметить работу над искусственным интеллектом персонажей (NPC). Разработчики устранили проблемы с застреванием персонажей в объектах и случаи, когда они не могли добраться до точки выполнения задачи.

Кроме этого, были внесены изменения в графическую составляющую и звуковые эффекты, а также значительно улучшилась общая производительность игры. Теперь пользователи могут рассчитывать на отсутствие резких падений частоты кадров (FPS) и вылетов, особенно в зонах с большим количеством NPC, где ранее возникала нехватка памяти.

Изменения коснулись также экономической системы игры: стоимость ремонта оружия и брони была снижена, тогда как цена артефактов, наоборот, увеличилась. Помимо этого, игроки теперь смогут зарабатывать больше денег за выполнение заданий.

Для новичков игра теперь станет еще доступнее благодаря снижению урона от мутантов на минимальном уровне сложности, а также увеличению прочности брони. Кроме того, был слегка скорректирован урон, который наносят кровососы.

Полный список всех внесенных изменений доступен на странице обновления в Steam: https://store.steampowered.com/news/app/1643320/view/4455844537830474602