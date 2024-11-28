Для работы карты ASL GeForce RTX 4060 Mini требуется лишь один разъем дополнительного питания, благодаря тому, что её максимальное энергопотребление составляет всего 115 Вт.

Компания ASL представила новую версию видеокарты RTX 4060 Mini, которая стала первой моделью такого маленького формата в линейке производителя. Эта компактная двухслотовая видеокарта получила размеры всего 14,6 см в длину и 11,2 см в ширину, что делает её идеальным выбором для сборки малогабаритных систем.

Несмотря на свои скромные габариты, видеокарта оснащена всеми необходимыми характеристиками для обеспечения высокой производительности. Она обладает 3072 ядрами CUDA, а также 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Устройство поддерживает работу через интерфейс PCIe 4.0 x8, хотя данный показатель вдвое ниже, чем у старших моделей линейки GeForce RTX 40. Тем не менее, ограниченная пропускная способность вряд ли окажет какое-либо значительное влияние на общую производительность карты, учитывая её возможности.

Максимальное энергопотребление новинки составляет всего 115 Вт, благодаря чему видеокарта способна работать от одного разъема дополнительного питания. Кроме этого, устройство функционирует на стандартной частоте 2460 МГц, полностью соответствуя эталонным спецификациям компании NVIDIA.

В настоящее время стоимость графического ускорителя ASL GeForce RTX 4060 Mini еще не объявлена, но ожидается, что она будет доступна в ближайшее время.