Стоимость базовой версии Redmi Watch 5 начинается от 80 долларов, тогда как модификация с eSIM будет стоить около 110 долларов.

Компания Xiaomi презентовала на мероприятии, посвященном смартфонам Redmi K80, свои новейшие смарт-часы – Redmi Watch 5. Устройство получило изогнутый AMOLED-экран размером 2,07-дюймов с высоким разрешением 432 × 514 пикселей, а также с частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость дисплея достигает 1500 нит, благодаря чему часы остаются читаемыми даже при ярком солнечном свете.

Новинка получила широкий спектр функций мониторинга здоровья: отслеживание частоты пульса и уровня насыщения кислородом, а также уровня стресса и качества сна. Любители активного образа жизни оценят наличие более чем 150 различных спортивных режимов. За точность навигационных данных отвечает встроенный модуль GNSS, а водонепроницаемость часов позволяет погружаться на глубину до 50 метров.

Особое внимание стоит уделить времени работы устройства. Стандартная модель часов с аккумулятором емкостью 550 мА·ч способна проработать до 24 дней без подзарядки. В свою очередь версия с поддержкой eSIM, хотя и обладает вдвое меньшей автономностью, компенсирует это возможностью совершения звонков, обмена сообщениями и использования режима рации.

Часы работают под управлением операционной системы HyperOS 2, разработанной компанией Xiaomi. Среди дополнительных возможностей – управление устройствами умного дома через интерфейс часов и поддержка бесконтактных платежей посредством NFC. Более того, новинку можно использовать в качестве смарт-ключа для автомобиля.

Redmi Watch 5 предлагают широкий спектр полезных функций и высокую автономность, делая их отличным выбором для активных пользователей. Стоимость базовой версии часов составляет 599 юаней (примерно 80 долларов или 7800 рублей), тогда как модификация с eSIM будет стоить 799 юаней (около 110 долларов или 11 800 рублей).