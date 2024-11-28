Учитывая напряжённые отношения между Китаем и США, существует вероятность введения санкций против китайских компаний, таких как Xiaomi. Если такие меры будут приняты, Qualcomm окажется в ситуации, когда сотрудничество с Xiaomi станет невозможным независимо от желания компании.

Компания Xiaomi планирует выпустить собственный процессор для смартфонов в 2025 году. Согласно последним сообщениям, этот чип будет изготовлен по передовой 3-нанометровой технологии TSMC. Однако, как сообщает аналитическое агентство TrendForce, у китайского производителя могут возникнуть трудности с интеграцией 5G-модема в свой будущий процессор.

Основная проблема заключается в том, что Xiaomi придется искать сторонних поставщиков для 5G-модемов, так как собственные разработки компании в этой сфере еще недостаточно развиты. Одним из возможных партнеров могла бы стать американская корпорация Qualcomm, которая является лидером в производстве 5G-модемов. Тем не менее, возникает вопрос, согласится ли Qualcomm сотрудничать с прямым конкурентом на рынке мобильных устройств.

Добавляет неопределенности ситуация с возможными санкциями против китайских компаний со стороны США. Если такие меры будут введены, Qualcomm окажется в сложной ситуации: ей придется выбирать между выполнением требований американского законодательства и потерей важного клиента. Даже если Qualcomm решит продолжить сотрудничество с Xiaomi, санкции могут помешать этому процессу.

Альтернативным вариантом для Xiaomi мог бы стать корейский гигант Samsung, который тоже производит 5G-модемы. Но и в этом случае возникают риски, поскольку Samsung, вероятно, также будет вынуждена следовать американским санкциям, если они вступят в силу.

Еще одна потенциальная возможность — партнерство с китайской компанией Huawei, которая имеет богатый опыт в разработке собственных 5G-технологий. Однако, как отмечает портал Wccftech, технологии Huawei могут оказаться неподходящими для нужд Xiaomi, что делает такой сценарий менее вероятным.

В конечном счете, несмотря на амбициозные планы Xiaomi по созданию собственного процессора, успешность этого проекта зависит от множества внешних факторов, включая международную политическую ситуацию и готовность других игроков рынка к сотрудничеству.