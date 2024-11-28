Intel наконец-то намекнула на скорый запуск видеокарт следующего поколения ARC Battlemage

После нескольких недель обсуждений и утечек информации компания Intel официально намекнула на скорый запуск новой линейки видеокарт ARC Battlemage. В рамках новой серии видео «Architecture All Access» инженер компании Том Петерсен раскрыл подробности об архитектуре Intel Xe2, которая ляжет в основу новых решений от Intel.

Особое внимание привлекло финальное заявление Петерсона: «Battlemage is next», что подтверждает слухи о скором выходе нового поколения видеокарт Intel под кодовым названием ARC Battlemage. Это стало первым официальным подтверждением того, что Intel действительно готовит выпуск новых графических процессоров.

Журналисты портала Videocardz, внимательно изучив ролик, заметили, что за спиной инженера на экране может быть изображен новый графический адаптер линейки Battlemage. Возможно, это небольшая «пасхалка» от Intel, намекающая на то, что презентация новых продуктов уже близко.

На данный момент известно, что одной из моделей станет среднебюджетная видеокарта ARC B580. По предварительной информации, эта модель должна стать одним из ключевых продуктов в новой линейке и привлечь внимание геймеров, ищущих баланс между производительностью и ценой. Среди инсайдеров и аналитиков циркулируют предположения, что вся линейка ARC Battlemage будет представлена до конца текущего года, однако точные сроки и количество моделей остаются неизвестными.

Ожидается, что серия Battlemage станет достойным конкурентом в сегменте среднебюджетных видеокарт, а также предложит пользователям новые возможности благодаря усовершенствованной архитектуре Xe2.